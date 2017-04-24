محامي لمجرد لمعجبيه في المحكمة "أنتم تؤذونه".. فهل أمره بحذف منشوراته على إنستغرام وفيسبوك؟

حذف الفنان المغربي سعد لمجرد منشوراته على إنستغرام وفيسبوك، التي كان قد تقاسمها مع متابعيه مباشرة بعد خروجه من السجن بسراح مؤقت 13 أبريل/نيسان 2017.

ويتعلق الأمر بفيديو صوره وهو يرقص ويتجول بشوارع باريس رفقة أهله وأصدقائه، وحصد الفيديو أزيد من مليون مشاهدة بعد مرور 12 ساعة على نشره.









ولم يحذف الفنان المغربي الفيديو من صفحته فقط، بل إنه حذفه من حسابه الخاص على يوتيوب أيضاً. كما حذفت الصفحة الخاصة ببرنامج "ET بالعربي" على يوتيوب التقرير الذي تضمن الفيديو.

وكان لمجرد قد نشر تدوينة بعد أن حصَّل الفيديو مليون مشاهدة، كتب فيها "صباح الخيرات إن شاء الله الله يسعدكم الفيديو ديالنا وصل لأكثر من مليون مشاهدة، فعلا صدق من قال: أعطيه العصيييييييييير". وتعني العبارة الأخيرة "أغظ عدوك".

ولقيت التدوينة استياء كبيراً من طرف جمهوره وعدد من المتابعين على الشبكات الاجتماعية، الذين رأوا أن هذا الأسلوب لا يليق، خصوصاً وأن لمجرد لم يحصل على البراءة بشكل نهائي.









وحذف لمجرد أيضاً آخر صورة نشرها مع ابنة أحد أصدقائه في مقهى في باريس. وذلك بعد ظهوره يوم الثلاثاء 18 أبريل/نيسان، في محكمة الاستئناف بباريس، التي أيدت السراح المؤقت، شرط وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، وعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام، أنه من الوارد أن يكون سبب حذف المنشورات، هو تدخل محامي الفنان الفرنسي، إريك دوبون موريتي.

إذ أظهر فيديو نشره موقع Atlas Info، دوبون وهو يخبر معجبي لمجرد الذين جاؤوا إلى المحكمة، لتقديم الدعم له ومساندته، أن "ما يقومون به لن يخدم سعد لمجرد".





