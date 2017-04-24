في حضور الزعيم.. دبابة تحترق بعرض عسكري لكوريا الشمالية

احترقت دبابة تابعة للجيش الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري أقيم قبل أيام بحضور الزعيم كيم جونغ أون.

وأظهر الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 50 ثانية، وتم نشره على موقع يوتيوب قبل أسبوع ظهور دخان كثيف من دبابة أثناء العرض، ومن ثم جنحت المركبة بعيداً لتفسح المجال أمام المعدات العسكرية الأخرى.

ولم يتسن لهافينغتون بوست عربي التأكد من صحة الفيديو المتداول ولا مكان ولا زمان تصويره.

وتضرب بيونغ يانغ سياجاً من السرية التامة عن كل ما يحدث داخل كوريا الشمالية، بسبب القبضة الأمنية الكبيرة للزعيم كيم جونع أون.

والأسبوع الماضي أدان مجلس الأمن الدولي، التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية مهدداً بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب تصرفاتها التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار .

وتتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، مما دعا المحللين للتنبؤ بنشوب حرب عالمية ثالثة.