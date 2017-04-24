الهدف 500 لميسي مع برشلونة يُسقط ريال مدريد في مواجهة مثيرة

أحرز ليونيل ميسي هدفه 500 مع برشلونة في آخر لعبة بالمباراة، لينتزع فوزاً مثيراً 3-2 خارج ملعبه على ريال مدريد، ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان 2017.

وبدا أن هدف جيمس رودريجيز في الدقيقة 86 سيمنح نقطة لأصحاب الأرض بعد أن جعل النتيجة 2-2 عقب هدفين من ميسي وإيفان راكيتيتش ألغيا تقدم ريال عن طريق كاسيميرو.

وطُرد سيرجيو راموس قائد ريال بسبب مخالفة ضد ميسي في الدقيقة 77، وترك ذلك برشلونة في موقف قوي حتى هز رودريجيز الشباك عند الزاوية القريبة.

لكن هدف ميسي الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع منح برشلونة انتصاراً ثميناً في سباق اللقب. ويملك الفريقان 75 نقطة رغم أن ريال تتبقى له مباراة.

وكانت المباراة مثيرة، وستكون من بين أفضل المباريات بين الفريقين في التاريخ، وكانت مليئة بالأحداث من البداية للنهاية.

وبدا الغضب على كريستيانو رونالدو عندما أعاقه صمويل أومتيتي داخل منطقة الجزاء ولم يحتسب الحكم اليخاندرو خوسيه هرنانديز ركلة جزاء، لكن برشلونة اشتكى بعد ذلك بعدما أفلت مارسيلو من العقاب، بعد ضربة بالمرفق في وجه ميسي.

واحتاج اللاعب الأرجنتيني للعلاج، وكان كاسيميرو محظوظاً لعدم طرده بعد سلسلة من المخالفات العنيفة ضد ميسي، رغم حصوله على إنذار مبكر.

وافتتح اللاعب البرازيلي التسجيل لريال في الدقيقة 28 من مدى قريب، بعدما وضع كرة مرتدة من القائم في الشباك بعد تسديدة من راموس.

وبعد خمس دقائق أخرى أدرك برشلونة التعادل عبر ميسي، الذي راوغ داني كاربخال وسدد في شباك الحارس كيلور نافاس من داخل منطقة الجزاء.

وخرج جاريث بيل بسبب الإصابة قرب نهاية الشوط الأول، وشارك ماركو اسينسيو بدلاً منه. وصنع اللاعب الشاب فرصة لرونالدو في الشوط الثاني، لكن قائد منتخب البرتغال أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب.

وعاقبه راكيتيتش بعد ذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك نافاس، ثم طُرد راموس عقب تدخل متهور على ميسي.

وأدرك رودريجيز التعادل لريال بعدما قابل تمريرة عرضية من مارسيلو عند القائم القريب، لكن ميسي حسم المواجهة ليشعل الصراع على اللقب.