بحيلة بسيطة.. تعرف على الأصدقاء الذين حذفوك من فيسبوك

تم طرح امتداد جديد على متصفح الإنترنت، يخبرك بالأشخاص الذين ألغوا الصداقة بينهم وبين الآخرين على فيسبوك.

اسم الامتداد "أخبرني من حذفني" Dubbed Who Deleted Me، التطبيق مساحته صغيرة ويتتبع قائمة أصدقائك على فيسبوك، وسيخطرك عندما يزيلك شخص ما من دائرته على الشبكة الاجتماعية، بسحب صحيفة Express البريطانية.

الامتداد المجاني الخاص بمتصفح الإنترنت متوفر على جوجل كروم وفايرفوكس.

سجل دخولك على موقع Who Deleted Me وسيحتفظ التطبيق بسجل قائمة أصدقائك الحالي على فيسبوك.

سيستمر التطبيق بالتقاط هذه اللقطات في كل مرة تعود فيها للتطبيق - ويقارن بين قائمة أصدقائك مع النسخ السابقة، وسيُعلمك كلما كان هناك تغيير.

لسوء الحظ، ونظراً لأن التطبيق يستخدم هذه اللقطات لتتبع أصدقائك على فيسبوك، فهذا الامتداد لا يمكنه توفير معلومات قديمة حول من حذفك في الماضي.

لكنه فقط سيتيح لك معرفة ما إذا حذفك شخص ما بعد تثبيت التطبيق.