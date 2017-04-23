الحزب الذي أخرج بريطانيا من أوروبا يتعهَّد بحظر النقاب وإغلاق المحاكم الإسلامية.. فكيف يبرر سياسته؟

ينوي حزب الاستقلال البريطاني العمل على حظر غطاء الوجه (النقاب)، الذي ترتديه بعض النساء المسلمات في المملكة المتحدة.

وسيقدم بول نوتال، رئيس حزب الاستقلال يوم الأحد المقبل، 30 أبريل/نيسان، ما سمَّاه "أجندة الإدماج"، حسب صحيفة مترو البريطانية، الأحد 23 أبريل/ نيسان 2017.

وقال نوتال في حديثه مع آندرو مار في برنامجه "Andrew Marr show" على شاشة قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنَّ ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة يقف حاجزاً أمام الانسجام المجتمعي، كما يمثل خطورةً أمنية.

وأضاف أنَّ النساء اللاتي يخالفن الحظر سيُعاقبن بالغرامة، حسب البرنامج الذي يقترحه الحزب.

وحسبما ذُكر، فالبرنامج سيتضمن أيضاً الدعوة إلى حظر قانون الشريعة، وإغلاق محاكم الشريعة، وهي محاكم تقوم بالفصل في نزاعات المواطنين المسلمين دون اللجوء إلى المحاكم البريطانية.

وأوضح نوتال أن حزبه الذي أيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيطرح في برنامجه الجديد رؤية لما بعد "بريكست".

وسيقترح نوتال أيضا تجريم الشريعة الاسلامية. كما أنه من المتوقع أن يشير برنامج الحزب إلى أن أي شخص لديه دليل على ختان الاناث يجب أن يلزمه القانون بإبلاغ الشرطة، بحسب ما ذكر موقع "بي بي سي"، الأحد 23 أبريل/ نيسان 2017.

وزعم نوتال في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سي"، أن سياسات الحزب لا تنبذ المسلمين. وقال إنه لا توجد مقترحات مماثلة لحظر المحاكم الدينية اليهودية، مبرراً ذلك بأن السكان اليهود أقل من السكان المسلمين.

الأمن والبطالة

وقال نوتال: "نواجه مخاطر أمنية ضخمة، وحتى ينجح نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية نحتاج إلى رؤية وجوه الناس"، حسب صحيفة مترو.

وتابع: "ثانياً، لدينا مشكلة دمج حقيقية، لا يسعني تصديق أنَّه يمكنك الانخراط بشكلٍ كامل والاستمتاع بمزايا المجتمع البريطاني دون أن ترى وجوه الآخرين".

وأضاف كذلك أنَّ "الاختفاء وراء النقاب"، على حد تعبيره، أسهم في جعل 58% من النساء المسلمات عاطلات، حسب زعمه.

وكان رئيس الحزب السابق نايجل فاراج قد طرح حظر النقاب عام 2010، لكنَّ الحزب تخلى عن الفكرة فيما بعد.

وأضاف نوتال: "سنصبح بهذا متفقين مع دولٍ أوروبية أخرى مثل بلجيكا وبلغاريا، كما أنَّ هناك أيضاً حظرٌ للنقاب في مدنٍ مثل برشلونة، وبعض الأماكن في إيطاليا، حتى أنغيلا ميركل تتحدث عن الحظر في ألمانيا في الوقت الحالي".

وأنهى حديثه قائلاً: "كما يتحدث أيضاً مانفريد ويبر، رئيس أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي عن حظرٍ واسع للنقاب يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله. لا خيار أمامنا، إما أن نواكب هذا التقدم أو نتخلف عنه".

وجديرٌ بالذكر أنَّ النقاب محظور بالفعل في الأماكن العامة في فرنسا، وبلجيكا، وبلغاريا.