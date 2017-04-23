لوبان وماكرون يفوزان بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.. انتقلا للمرحلة الحاسمة

تصدَّر المرشح الوسطي المستقل، إيمانويل ماكرون، النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، تلته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ووفق النتائج الأولية، حلَّ ماكرون بالمركز الأوّل بـ23.7% من أصوات الناخبين، فيما حصدت لوبان 21.7% من الأصوات، لتحتل بذلك المركز الثاني.

وبذلك، يخوض المرشحان الدورة الثانية من الاقتراع، المقررة في 7 مايو/أيار المقبل.

أما المرتبة الثالثة، فتقاسمها كل من مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، ومرشح اليمين التقليدي، فرانسوا فيون بـ19.5% لكل منهما.

فيما حل مرشح الاشتراكيين، بنوا آمون في المرتبة الرابعة بـ6.7% من أصوات الناخبين.

ودُعي اليوم، نحو 47 مليون ناخب فرنسي، بينهم 45.67 مليون بالأقاليم الداخلية، إلى مكاتب الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ولتأمين الاقتراع، أعلنت السلطات الفرنسية تشديد التدابير الأمنية حول مكاتب الاقتراع وعددها 69 ألفاً بفرنسا وأقاليم ما وراء البحار، معلنة تعبئة نحو 50 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، ونحو 77 ألف عسكري، لهذه المهمة.

وتنافس 11 مرشحاً على خلافة الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا أولاند، في قصر الإليزيه، بينهم 4 صنَّفتهم استطلاعات نوايا التصويت ضمن الأوفر حظاً، وهم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومرشح اليمين التقليدي فرانسوا فيون، واليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون.

يشار إلى أن لوبان تتخذ موقفاً عدائياً من المسلمين، في حين أن منافسها ماكرون يعتبر أن فرنسا أخطأت في بعض الأحيان باستهدافها للمسلمين.