مصري يتفاجأ بصورته بين ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس.. فكيف كانت ردة فعله؟

تفاجأ شاب مصري في محافظة الغربية، بأن صورته كانت ضمن قائمة الضحايا الذين سقطوا في تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا، الذي وقع قبل أسبوعين، وقال إن أصدقاءه أبلغوه بوجود صورته ضمن القائمة المعلقة في شارع بمدينة طنطا.

وقال موقع "العربية نت"، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، إن الشاب يدعى بيشوي فايز، مشيراً إلى أن بيشوى ذهب إلى مكان وجود الصورة، واكتشف لافتة بالفعل مدونة عليها صورته واسم جده لوالدته الذي قُتل في التفجير، وعلى الفور التقط صورة سيلفي بجوارها ضاحكاً من المفاجأة.

وتسببت محافظة طنطا في الخطأ، إذ وضعت اسم جده لوالدته ميشيل_لبيب الذي سقط فعلاً في تفجير الكنيسة، لكنهم وضعوا صورة حفيده مكان صورته، مشيراً إلى أنه أبلغ قيادات المحافظة بالخطأ ووعدوا بتداركه.

ونشر بيشوي صورته على حسابه في موقع "فيس بوك"، وكتب معلقاً عليها: "أخدت سيلفي مع صورتي وانا شهيد، حاجة آخر عباطه، حد يشوف الهبل دا بجد".

وحظيت صورته بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب مستخدمون على "فيسبوك" و"تويتر" تعليقات ساخرة عن خطأ المحافظة.

صدق او لا تصدق

بيشوي فايز

ماشي بشارع البحر ف #طنطا

شاف صورته من شهداء #كنيسة_مارجرس

فاخد معاها سيلفي 😂😂😂 pic.twitter.com/1PBs8Ky9Ha — بنت مصر الحرة (@PentEgypt4) April 23, 2017

صدق او لا تصدق

بيشوي فايز

ماشي بشارع البحر ف #طنطا

شاف صورته من شهداء #كنيسة_مارجرس

فاخد معاها سيلفي 😂😂😂 pic.twitter.com/1PBs8Ky9Ha — بنت مصر الحرة (@PentEgypt4) April 23, 2017

بيشوي فايز من طنطا ماشي في شارع البحر شاف صورته مع شهداء كنيسة مارجرجس في الشاشات قام واخد معاها سيلفي

شفتنى وأنا شهيد!؟!؟ pic.twitter.com/FtLgDrpSDB — osama samyy (@osamasamy123) April 23, 2017

حصريا في مصر

تقدر تاخد سيلفي🤳👅مع نفسك وانت شهيد😂🤣

الشهيد الحي الشاب بيشوي فايز

ماشي🕺🚶‍♀️بشارع البحر ف طنطا شاف صورته😍من شهداء كنيسة😜😂مارجرس pic.twitter.com/XKRNFuu3VQ — 🕊(أحبك🌹ربي)🌟ÆMÝ (@amygirlamygirl1) April 23, 2017

الشهيد الشاب بيشوي فايز..ماشي بشارع البحر ف طنطا شاف صورته على شاشة ضخمة LCD بالشارع من شهداء كنيسة مارجرس..مفوتش الفرصة واخد سيلفى وهو شهيد pic.twitter.com/G5fFHtMrQz — أحمد ماهر العكيدي (@mahrouv) April 23, 2017

وكان تفجيران قد ضربا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة 125 آخرين، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما.