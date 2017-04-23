طفل يقود سيارة لمسافة 1300 كم.. وهذا ما كان سيحدث لو لم توقفه الشرطة

قالت الشرطة الأسترالية إنها ألقت القبض على طفل في الـ12 من عمره في مدينة بروكين هيل، أثناء محاولته للقيادة عبر أستراليا، وذلك بعد عبوره 1300 كيلومتر بالسيارة.

وأوقفت الشرطة الطفل صباح أمس السبت، 22 أبريل/نيسان 2017، بعد أن لاحظوا وقوع ممتص الصدمات على الأرض. بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وذكر موقع "الجزيرة مباشر"، اليوم الأحد، أن الصبي قال لرجال الشرطة إنه "بدأ رحلته من بلدة كندال في نيو ساوث ويلز، وتقع على الساحل الشرقي لأستراليا وتبعد 1300 كيلومتر عن الموقع الذي تم فيه توقيف الصبي".

وذكر الصبي أنه كان يهدف للسير بمركبته إلى بيرث، وهو ما يتطلب قطع مسافة 2800 كيلومتر أخرى.

وجرى تسليم الطفل لمركز الشرطة، دون تقديم مزيد من المعلومات عن هوية الطفل، أو الإجراءات التي سيجري اتخاذها بعد ذلك.