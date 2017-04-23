عرض الجزء الثاني من فيلم Deadpool قريباً في دور العرض.. وهذا موعد إصداره

أعلنت شركة فوكس أمس السبت، 22 أبريل/نيسان، أنَّ الجزء الثاني من فيلم Deadpool سيصدر في الأول من يونيو/حزيران 2018، وسيؤدي دور البطولة النجم ريان رينولدز كما في الجزء الأول.

وأعلنت شركة فوكس أيضاً في نهاية الأسبوع الماضي مواعيد صدور الأجزاء الأربعة القادمة من سلسلة أفلام "Avatar"، التي سيصدر أولها في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، بحسب النسخة الأسترالية من "هافينغتون بوست".

وكان العمل على تلك الأجزاء قد أُجِّلَ عدة مرات، ولكن، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفيلم على موقع فيسبوك، سيبدأ الفريق بالعمل على الأجزاء قريباً.

كما أعلنت شركة فوكس أيضاً عن مواعيد صدور فيلمين آخرين، وهما New Mutants، الذي سيُعرَض للمرة الأولى بدور العرض في 13 أبريل/نيسان 2018، وفيلم X-Men: Dark Phoenix، الذي سيُعرَض في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وسيكون العام القادم حافلاً بأفلام الأبطال الخارقين. أما الآن، فإليكم الإعلان الترويجي للجزء الثاني من فيلم Deadpool كاملاً.



