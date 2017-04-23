أحواض استحمام استثنائية في دبي.. قيمتها مليون دولار ومنحوتة من أغلى أحجار غابات الأمازون (صور)

يتيح مجمع فيلات 22 قيراطاً في نخلة جميرا -وهي واحدة من ثلاث جزر اصطناعية في دبي تُعرَف باسم "جزر النخيل"- مجموعة من أغلى الحمامات في العالم.

وسيكون بإمكان الأثرياء الذين يبحثون عن الرفاهية أثناء قضائهم لعطلاتهم، الاستحمام في أحواض تساوي مليون دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017.

ومن المتوقع افتتاح الـ22 فيلا نهاية العام الجاري، وستضم أحواض استحمام منحوتة من أغلى أنواع الأحجار القادمة من غابات الأمازون بالبرازيل، كما سيكون نزلاء تلك الفيلات أول من يستخدم تلك الأحواض الاستثنائية في العالم.

وأشارت "ديلي ميل" إلى تلك الأحجار النفيسة، التي تزن الواحدة منها أكثر من 10 آلاف كيلوغراماً، تأتي من أميركا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، ثم تُقطَع إلى نصفين قبل أن يقضي المتخصصون مئات الساعات في نحت وتنعيم تلك القطع.

وستُطرَح الفيلات ذات طراز دول البحر المتوسط -المملوكة لشركة تطوير عقاري روسية- بأسعار تتراوح بين 10.8 مليون و24.5 مليون دولار أميركي. تحتوي كل منها على سبع غرف نوم.

على الرغم من الثمن الباهظ للفيلات، بِيعَ بالفعل 30% من إجمالي عدد الفيلات. فضلاً عن أن فيلات الشواطئ الخاصة، تحتوي حدائق طبيعية وخدمات استقبال وحراسة على مدار الساعة.

وتعد نخلة الجميرة الأصغر بين مجموعة من ثلاث جزر اصطناعية على شكل نخيل تعرف باسم "جزر النخيل" في مدينة دبي.

وصممت نخلة الجميرة على شكل نخلة مكونة من ثلاثة أجزاء: الجذع، التاج وسعفاته 17، ويحيط بها حاجز نصف دائري مشكلاً حيداً بحرياً اصطناعياً.