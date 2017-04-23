مخرج أفاتار يعلن عن 4 أجزاء جديدة للفيلم.. وهذه مواعيد عرضها

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم Avatar "أفاتار"، أمس السبت 22 أبريل/نيسان، الذي يصادف يوم الأرض، مواعيد إصدار أربعة أجزاء أخرى للفيلم الشهير على فيسبوك.

وأُصدر الجزء الأول من الفيلم في عام 2009، فيما سيصدر التالي في عام 2020، ثم سيصدر الباقي ما بين عامي 2021 و2025، بحسب البوست الذي نشره مخرج الفيلم جيمس كاميرون على صفحة الفيلم، نقلاً عن صحيفة The Independent البريطانية.









وسيصدر الجزء الثاني من الفيلم -الذي لم يُعرف اسمه بعد- في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما سيصدر الباقي في 17 ديسمبر 2021، و20 ديسمبر 2024، و19 ديسمبر 2025.

وأعلنت شركة فوكس أن الأجزاء الأربعة المتبقية يجري إنتاجها الآن، حيث يعود كل من سام ورثينغتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، وستيفن لانغ لأدوارهم.

ويتربع فيلم أفاتار الذي أصدر في عام 2009، على عرش أكثر الأفلام ربحاً على مرِّ التاريخ.

وكان كاميرون يأمل أن تصدر الأجزاء ابتداء من عام 2015 فصاعداً، إلا أن تصور الأول عن جزأين فقط للفيلم تطور ليصبح أربعة أجزاء، وقد تعهد كاميرون في بداية هذا العام بأن السلسلة ستكون ملحمية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صرَّح كاميرون بأن تصوير الجزء الثاني من أفاتار قد يبدأ بعد إتمامه كتابة الجزء الخامس.

وصرَّح كاميرون لموقع Daily Beast: "إن تركيزي ليس على أفاتار 2، إنما على الأجزاء الأربعة المتبقية بالتساوي، بهذه الطريقة أنفذ الأمر".

وأضاف: "إن الأجزاء تم تجهيزها بالتساوي، لقد انتهيت من كتابة أفاتار 5، والأن أبدأ عملية الإعداد للتصوير".