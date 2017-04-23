Huffpost Arabi ar
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شاهد.. شاب تونسي يتوسل أمه المريضة لتأخذ كليته.. أبكى من شاهده في البرنامج التلفزيوني

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تونسي يحاول إقناع أمه في برنامج تلفزيوني أمام الجمهور، لكي يتبرع بكليته لها، إلا أن الأم رفضت ذلك في البداية.

وظهر الشاب يتوسل والدته وهو يبكي، طالباً منها أن تقبل كليته، بدلاً من كليتها المتوقفة جراء إصابتها بفشل كلوي. لكن الأم كانت تقول لابنها إنها تخشى عليه لأن سنه صغيرة، ولأنها تريد أن تراه متزوجاً.

وأعربت الأم عن خشيتها من أن تفشل العملية، وأن يؤثر ذلك على ولدها، الذي ذكرت صحيفة "صفاقس" أنه لاعب في نادي "سكك الحديد الصفاقسي".

ووافقت الأم في النهاية على القبول بتبرع ابنها بكليته لها، ما دفع الجمهور إلى البكاء داخل الاستديو، بالإضافة إلى اكتساب الشاب تعاطفاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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