شاهد.. شاب تونسي يتوسل أمه المريضة لتأخذ كليته.. أبكى من شاهده في البرنامج التلفزيوني

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تونسي يحاول إقناع أمه في برنامج تلفزيوني أمام الجمهور، لكي يتبرع بكليته لها، إلا أن الأم رفضت ذلك في البداية.

وظهر الشاب يتوسل والدته وهو يبكي، طالباً منها أن تقبل كليته، بدلاً من كليتها المتوقفة جراء إصابتها بفشل كلوي. لكن الأم كانت تقول لابنها إنها تخشى عليه لأن سنه صغيرة، ولأنها تريد أن تراه متزوجاً.

وأعربت الأم عن خشيتها من أن تفشل العملية، وأن يؤثر ذلك على ولدها، الذي ذكرت صحيفة "صفاقس" أنه لاعب في نادي "سكك الحديد الصفاقسي".

ووافقت الأم في النهاية على القبول بتبرع ابنها بكليته لها، ما دفع الجمهور إلى البكاء داخل الاستديو، بالإضافة إلى اكتساب الشاب تعاطفاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

pic.twitter.com/vMHLesyukU#فيديو | شاب تونسي يتوسل الى أمه المريضة لإقناعها بقبول منحها كليته.

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يارب اغفر لامهاتنا الأحياء منهن والأموات. — محامي/ مشاري العيادة (@Mashari_al3yada) April 23, 2017

J'ai ajouté une vidéo à une playlist @YouTube - دالي تيوب: درس في بر الوالدين من شاب تونسي في — MOHAMED ALI (@DalyHasni) April 22, 2017

فيديو : شاب تونسي أبكى الملايين والسبب أمه ما قصته؟ - https://t.co/dMWaUTPQwY تبارك الرحمن عليه.. مشاء الله و نعم التربية الله يشفي أمه — nouria nina (@NouriaNina) April 22, 2017

شاب تونسي يترجى أمه ان تقبل تبرعه بكليته لها و هي ترفض بشدة خوفا عليه ..

ما نتصورش فمه تونسي ما بكاش و هو يتفرج… https://t.co/VCAFV456iN — آلُبآرٍۆن آلُلُيَبيَ (@faraj20111) April 22, 2017