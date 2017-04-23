الداخلية الفرنسية تستعين بـ "حبيب الملح".. لماذا نشرت صورة الطباخ التركي نصرت؟

نشرت صفحة وزارة الداخلية الفرنسية على تويتر، تغريدة تتضمن صورة الطباخ التركي الشهير نصرت، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات اليوم.

وجاء في التغريدة القصيرة صورة الطباخ التركي نصرت كوكشي، صاحب سلسلة مطاعم نصرت المشهورة في تركيا، ممسكاً ببطاقة اقتراع، وتم تعديل الصورة بالفوتوشوب ليظهر وكأنه ينثر الملح بطريقته المعروفة.

وأرفقت وزارة الداخلية الصورة بتعليق، "الانتخابات الرئاسية، هذا هو اليوم، لديكم الفرصة للتصويت حتى الساعة السابعة أو الثامنة مساءً بحسب المدينة التي تتواجدون فيها".

وحقق نصرت شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية، من خلال طريقته المميزة في نثر الملح على الطعام، لتحظى فيديوهاته بشهرة واسعة بعد ذلك، خصوصاً على إنستغرام.

يذكر أن 47 مليون ناخب فرنسي يتوجّهون، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في اقتراع "تاريخي" يأتي هذا العام مثقلاً بالتهديدات الإرهابية.

وأقبل الناخبون الفرنسيون على مراكز الاقتراع وسط تدابير أمنية مشددة بعد الاعتداء الأخير في قلب باريس، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، ووسط ترقب شديد لنتائج يصعب التكهن بها.

وبعد أربع ساعات من فتح مراكز الاقتراع، وصلت نسبة المشاركة إلى 28,54%، في أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً.