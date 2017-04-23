900 ألف دولار أرباح شادي سرور سنوياً من "يوتيوب".. تعرَّف على أجور أشهر Youtubers في مصر

"يوتيوب".. نافذة الفيديو المستقلة، الموقع الذي أطلقه الثلاثي تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في الرابع عشر من فبراير/شباط 2005، وانضم في أكتوبر/تشرين الأول 2006 لمجموعة "جوجل" مقابل 1.65 مليار دولار، ليسير بخطى أسرع في طريق الهيمنة على محتوى الفيديو على الإنترنت، ومع ظهور عدد من المنافسين المباشرين مثل Daily Motion و Vimeo وإنفاق "فيسبوك" لمبالغ ضخمة للاستثمار في مجال الفيديو، أدرك "يوتيوب" أن عليه أن يتطور ويُخضع علاقته بمستخدميه لما هو أكثر من المتابعة والتسلية.

وسرعان ما وضع "يوتيوب" معادلة هدفها إفادة كافة الأطراف، عن طريق دفع جزء من أرباح الإعلانات على الفيديو لصناعه الذين يمتلكون حقوقه الفكرية، ليزيد ضخ مقاطع الفيديو وتزيد المشاهدات، وبالتالي تزيد الإعلانات، وهي خطوة دفعت عدداً كبيراً من الشباب للاهتمام بصناعة الفيديو ونشره عبر قنواتهم على "يوتيوب" لكسب المال والشهرة.

ومع تطور الأمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ودخول أرباح ضخمة من صناعة الفيديو، ظهر مصطلح "يوتيوبر"، ويعني مقدم المحتوى عبر "يوتيوب"، ثم تحول الأمر إلى مهنة واحتراف، وحسب موقع Social Blade، الذي يرصد الأعلى مشاهدة والأقل عالمياً حسب المشاهدة، وذلك بالأخذ في الاعتبار مجموعة معايير كعدد الفيديوهات المنشورة شهرياً، ومدى انتشار ونجاح مقدم تلك المقاطع في الفترة الأخيرة، وحجم الإعلانات، وبلد المشاهدة، وعدد المشتركين على قناته، وعدد المشاهدات أيضاً، ولهذه الأسباب ستجد تفاوتاً كبيراً في تقدير نسبة أرباحهم لأن هذه المعايير تتفاوت بين شهر وآخر.

ونرصد لكم أشهر الـ"يوتيوبرز" في مصر، وما حققوه من شهرة وأجور ومشاهدة:

شادي سرور:











أدرج شادي سرور اسمه تحت قائمة أعلى "يوتيوبر" مشاهدة في مصر، وقد أسست صفحته 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، ويقدم من خلال "اليوتيوب" مقاطع نوعية ترفيهية ساخرة، ووصل عدد الفيديوهات التي نشرها 118 فيديو، حصل من خلالها على 499,420,450 مشاهدة، و 1,821,327 متابع عبر "يوتيوب".

وبحسب Social Blade تتراوح أرباحه السنوية ما بين 61.1 ألف دولار أميركي و983.7 ألف دولار أميركي، خاصة في ظل تحقيقه 20,368,920 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











جوتيوب:

حصل برنامج "جوتيوب" الشهير، على ثاني القنوات الأعلى مشاهدة، وأسَّسه كل من يوسف حسين وأحمد الذكيري، يناقش فيه العديد من القضايا العربية بشكل ساخر، أسست صفحته 14 يناير/كانون الثاني عام 2013، ووصل عدد الفيديوهات التي نشرها 134 فيديو، حصل من خلالها على 175,839,908 مشاهدة، و1,738,151 متابعاً عبر "يوتيوب".

وبحسب "سوشال بلايد"، تتراوح أرباحه السنوية ما بين 4.2 ألف دولار أميركي و66.5 ألف دولار أميركي، خاصة في ظل تحقيقه 1,386,102 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











لم يعرض "سوشال بلايد" أكثر من 100 شخصية مصرية، التي انضم لها كل من شادي سرور، وجوتيوب، كما ذكرت أعلاه، وبالبحث عن أشهر الـ"يوتيوبرز" المصريين، ودخلهم سنوياً من ناحية المشاهدة، من خلال الموقع ذاته، تم رصد الآتي:

ألش خانة:











أنشأ "علي ألش خانة" صفحتين باسمه عبر يوتيوب، الأولى باسم Alsh5anah weekly ألش خانة الأسبوعي، والثانية Alshakhanah Alshangy، كل منهما يحصل "علي" من خلالها على أرباح مختلفة، وهما صفحتان سياسيتان.

أسست Alshakhanah Alshangy، في 9 يناير/كانون الثاني 2013، ووصل عدد المشاهدات إلى 22,136,983 مشاهدة، و517,459 متابعاً عبر "يوتيوب"، رفع خلالها 100 فيديو، تراوحت أرباحه السنوية ما بين 1.6 دولاراً أميركياً و25.9 ألف دولار أميركي.











أما الصفحة الثانية فهي بعنوان Alsh5anah weekly ألش خانة الأسبوعي، ويناقش فيها الأحداث السياسية الأسبوعية، أو غير السياسية كالكتب والأخبار والمعلومات المتداولة، وأنشئت في 15 يناير/كانون الثاني 2015، نشر فيها 48 فيديو، حاز فيها 5,223,682 مشاهدة، و120.535 متابعاً، وتراوحت أرباحه السنوية من خلال هذه الصفحة ما بين 1.7 ألف دولار أميركي و26.6 ألف دولار أميركي.











هشام عفيفي:











حقق هشام عفيفي، نسبة مشاهدة عالية من خلال مقاطع فيديو ساخرة، قدم فيها بعض الأغاني بشكل ساخر، إضافة إلى السخرية من الأمور الحياتية برفقة زملائه، منذ تأسيسها يونيو/حزيران عام 2013، ووصل عدد المشاهدات إلى 7,402,486 مشاهدة، و145,553 متابعاً عبر "يوتيوب"، رفع خلالها 85 فيديو ساخراً.

تراوحت أرباحه السنوية ما بين 1.9 ألف دولار أميركي و30.1 ألف دولار أميركي، محققاً 647,364 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











الدحيح:











حقق أحمد الغندور، من خلال مقاطع فيديو تحت عنوان "الدحيح"، تقدم محتوى علمياً بشكل فكاهي، حقق نسبة مشاهدة عالية منذ تأسيسها أغسطس/آب عام 2014، ووصل عدد المشاهدات إلى 4,642,899 مشاهدة، و140,257 متابعاً عبر "يوتيوب"، رفع خلالها 38 فيديو.

تراوحت أرباح "الدحيح" السنوية ما بين 1.3 ألف دولار أميركي 20.2 ألف دولار أميركي، محققاً 388,707 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











آية مصطفى:











تناقش آية مصطفى الأوضاع بشكل ساخر في مقاطع الفيديو التي تنشرها، وتركز بشكل أكبر على ما تواجهه البنات بطريقة ساخرة، وأسست صفحتها على "يوتيوب" في 30 يونيو 2014، رفعت خلالها 16 فيديو، حصلت من خلالها على 3,667,598 مشاهدة، و46,776 متابعاً عبر "يوتيوب".

تتراوح أرباحها السنوية ما بين 100 دولاراً أميركياً و1.6 ألف دولار أميركي، خاصة في ظل تحقيقها 32,512 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











محمد الناظر:





قدَّم محمد الناظر محتوى علمياً فكاهياً من خلال صفحته على "يوتيوب"، وقد أسست صفحته أكتوبر لعام 2007، ووصل عدد الفيديوهات التي نشرها لـ54 فيديو، حصل من خلالها على 3,634,070 مشاهدة، و83.949 متابعاً عبر "يوتيوب".

وبحسب "سوشال بلايد"، تتراوح أرباحه السنوية ما بين 396 دولاراً أميركياً و6.3 ألف دولار أميركي، خاصة في ظل تحقيقه 132.099 مشاهدة خلال الشهر الأخير.











أوتوفندي:











على الرغم من إنشاء أحمد نوح صفحة "أوتوفندي" عبر "يوتيوب" منذ عام واحد، في 29 فبراير/شباط 2016، إلا أنه بدأ يخطو خطوات سريعة نحو الأمام، وهي صفحة مختصة بالسيارات والتعريف بكل ما هو جديد لكن بطريقة ساخرة، ووصل عدد المشاهدات لـ"أوتوفندي" إلى 2,085,442 مشاهدة، و33,528 متابعاً عبر "يوتيوب"، رفع خلالها 38 فيديو.

تتراوح أرباح "نوح" السنوية ما بين 1.3 ألف دولار أميركي و20.5 ألف دولار أميركي، حقق خلال الشهر الأخير فقط 414.525 مشاهدة.











الإسبتالية:











قدمت أميمة إمام المعلومات الطبية بطريقة مبسطة من خلال مقاطع فيديو تحت عنوان "الإسبتالية"، وتأسست هذه الصفحة 4 يناير/كانون الأول عام 2014، ووصل عدد المشاهدات إلى 677,215 مشاهدة، و37,056 متابع عبر "يوتيوب"، رفعت خلالها 29 فيديو.

تراوحت أرباح "الإسبتالية" السنوية ما بين 914 دولاراً أميركياً و11.8 ألف دولار أميركي، وقد حققت أمنية في الشهر الأخير 246,052 مشاهدة.









