منافسة مثيرة في "صبِّ الشاي" بين المغربي ريد وان ونجمة يوتيوب أماندا سيرني على أنغام لمجرد.. شاهد لمن كانت الغلبة

مؤخراً، اختارت النجمة الأميركية، أماندا سيرني، قضاء عطلتها في المغرب، حيث سرعان ما أصبحت الشابة الشهيرة ملمّة بعدة تقاليد محلية.

سيرني شاركت، أمس السبت 22 أبريل/ نيسان 2017، على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو (حظي بمشاهدة حوالي 250 ألف شخص منذ الساعات الأولى من نشره)، والذي يجمع بين النجمة الشابة والمنتج المغربي "ريدوان".

في البداية، يُظهر مقطع الفيديو، الذي تم دمجه مع أغنية "غلطانة" للفنان المغربي، سعد لمجرد، المنتج "ريدوان" وهو يقوم بسكب كأس من الشاي المغربي بطريقة ملفتة للانتباه.

وفيما بعد، تفاجئنا أماندا سيرني بتقليدها لريد وان، لتثبت بذلك اكتشافها لأسرار خدمة الشاي الشهيرة. وفي الأثناء، احتدمت المنافسة بين النجمين، ليصبح الأمر بمثابة "مبارزة" شديدة بينهما، حيث يتنافسان على صب الشاي من أماكن أكثر ارتفاعاً. وفي النهاية، يُظهر مقطع الفيديو أن الفوز كان من نصيب النجمة الأميركية.

في الواقع، أثبتت الشابة أن خدمة الشاي ليست التقليد الشرقي الوحيد الذي استطاعت إتقانه خلال إقامتها في المغرب. فخلال بداية الأسبوع، شاركت النجمة مقطع فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، كان دليلاً على مهاراتها في الرقص الشرقي، لتنافس بذلك أبرز الراقصات المغربيات. وتجدر الإشارة إلى أن أماندا سيرني سافرت إلى مراكش بهدف المشاركة في تصوير فيديو كليب جديد لمغني الراب الأميركي المغربي، فرنش مونتانا.