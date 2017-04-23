تولّوا حكم بلادهم تحت سن الـ 40.. تعرَّف على أصغر القادة في العالم.. منهم عربيان

دائماً ما يرى الناس، الشيب صفة من صفات الحكام والملوك، إلا أن هذه الصورة النمطية تتغير الآن، فهناك حكام لا يتعدى عمرهم الأربعين عاماً.

تعتبر فانيسا دامبروسيو، امرأة تبلغ 28 سنة من العمر فقط، أصغر رئيسة في العالم، إذ تشغل منصب حاكم لسان مارينو، فيما يلي نستعرض أصغر الرؤساء والملوك حول العالم بحسب موقع Business Insider:

8- فولوديمير غروسمان - 39 عاماً

أصغر رئيس وزراء في أوكرانيا، انتخب من قبل البرلمان في أبريل 2016، وهو حليف وثيق للرئيس بترو بوروشينكو، الذي تولى السلطة في عام 2014 في أعقاب الإطاحة بالرئيس المستبد فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا.









7- يوري راتاس - 38 عاماً

رئيس وزراء إستونيا الجديد (تم انتخابه في منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016) وهو زعيم حزب الوسط في البلد.









6- صالح علي الصمد - 38 عاماً

زعيم الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحات واسعة في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. (تقدم الولايات المتحدة دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، بينما توجد حكومة مؤقتة منفصلة، لها رئيسها ورئيس وزراء).









5- إميل ديمترييف - 38 عاماً

تولى رئيس الوزراء المقدوني إميل ديمترييف (38 عاماً) السلطة في كانون الثاني/يناير 2016 بعد موافقة سلفه نيكولا غروفسكي على الاستقالة عقب اندلاع احتجاجات ضده بسبب موجة الاستنكار الناجمة عن عمليات تنصت جماعية مزعومة للمسؤولين المقدونيين.









4- جيغمي خيزار نامجيل وانغتشوك - 37 عاماً

خامس ملوك بوتان – اعتلى عشر ملك بلاده عندما كان عمره 26 سنة فقط، بعد تخلي والده عن العرش. وأشرف وانغتشوك على وضع دستور الدولة الجديد في عام 2008، وشجع على إرساء الديمقراطية في بلده.









الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - 36 عاماً

أمير دولة قط، تولى الحكم في عام 2013.









2- كيم جونغ- أون 33 عاماً

يبلغ كيم جونغ- أون 33 سنة من العمر فقط، وخلف والده كقائد أعلى لكوريا الشمالية في عام 2011، مواصلاً عمليات قمع وحشية ضد المعارضة داخل البلد المغلق على العالم، وتصعيده تجارب صواريخه النووية.









1- فانيسا دامبروسيو- 28 سنة

تقضي دامبروسيو فترة ستة أشهر كقبطان حاكم لسان مارينو، بلد أوربي جبلي متناهي الصغر، تعد دامبروسيو أصغر زعيمة في جميع بلدان العالم، وستقود البلاد جنباً إلى جنب شريكتها في الحكم ميما زافولي، إلى غاية أكتوبر 2017.







