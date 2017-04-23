ترتدي معطفها منذ 25 عاماً وتصلح حذاءها منعاً للتبذير!.. ماركات لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في حياتها اليومية

الملكة إليزابيث الثانية تعيش بطريقة مختلفة عن أي شخص آخر، فبجانب كل مهماتها الملكية فإن حياتها المنزلية تبدو سريالية تماماً. هناك شخص يعزف لها على القربة أمام نافذتها كل صباح ولديها فرد من طاقم الخدم يلبسها حذاءها.

من نواحي أخرى فإن الملكة إليزابيث الثانية مثلنا تماماً. تظهر هذه الصور كيف تسافر بالقطار وتذهب إلى حديقة الحيوان، حتى أن نظامها الغذائي طبيعي جداً كذلك. تبدأ يومها بشرب الشاي والبسكويت. كما أنها عاشقة لوجبة الدجاج بالسلطة على الغداء.

لكن من أين تحصّل الملكة كل ملابسها ومستلزماتها اليومية؟ ليس من المرجح أن تراها تقوم بالتبضع بنفسها لكن هناك عدة أماكن مفضلة بالنسبة لها تشتري منها احتياجاتها.

فولتون للمظلات

أينما تذهب الملكة فهي مستعدة دائماً لمفاجآت الطقس، كثيراً ما تشاهد الملكة مع مظلة فولتون الشفافة مما يسمح للجميع برؤيتها بينما تبقى حصينة من البلل. وفقاً لموقع فولتون "هذا لا يسمح لها فقط بأن تبقى مرئية فإن هذا المظلات صنعت خصيصاً لها وصنعت لتناسب زيها ومظهرها"

الأحذية - أنيلو & ديفيد من كينسينجتون









الراحة هي ما تبحث عنه الملكة في أحذيتها. دائماً ما تشاهد في حذائها ذي الكعب المميز وارتدت نفس الموديل لأكثر من خمسة عقود. في الأصل كانت تشتريها من الشركة البريطانية راين التي كانت تصنع الأحذية للنجوم من أمثال ليز تايلور وفقا لصحيفة التلغراف. لكن برغم أن الشركة أفلست إلا أن الملكة مدفوعة باهتمامها الشديد تعقبت موظفاً في الشركة يدعى ديفيد هيات الذي كان يعمل لدى صانع أحذية آخر هو أنيلو& ديفيد.

وفقاً لصحيفة الديلي ميل قال ديفيد هيات "نزود الملكة بزوج أو اثنين سنوياً ونقوم بتجديد سطح الحذاء أو كعبه أحياناً. الملكة لا تحب تبذير المال".

القبعات - ريتشل تريفور- مورجان









صانع قبعات الملكة هو ريتشل تريفور مورغان الذي يقع في شارع جيمس بمركز لندن. حصل على الضمان الملكي في 2014. صنع هذا المتجر قبعات أيضاً لإليزابيث تايلور وجون كولنز والأميرة ديانا.

المعطف - Barbour









عندما تقوم الملكة بأعمال رسمية يقوم 12 خادماً بإلباسها معطفاً وقبعة متناسبين تماماً بطريقة لا تشوبها شائبة. لكن حين تتمشى قليلاً حول أرض القلعة يمكنك أن تراها وهي ترتدي معطف Barbour. أشار تقرير للديلي ميل أنها ارتدت نفس المعطف لأكثر من 25 عاماً. عندما عرض عليها معطف جديد بقيمة 300 جنيه إسترليني احتفاءً بيوبيلها الماسي قالت أنها تريد معطفها القديم معاداً تلميعه ومرتباً.

واق المطر من بيربري









عندما تمطر، نادراً ما تخرج جلالة الملكة من منزلها الملكي دون عازلBurberry . حصلت الشركة على ترخيص ملكي منذ 1919 عندما عينها الملك جورج الخامس كترزي الملك ثم منحتها الملكة إليزابيث الثانية الترخيص الملكي كصانع للواقيات من المطر في عام 1955.

البضائع المنزلية- جون لويس









وفقاً لمجلة كامباين. فإن متجر جون لويس في شارع أكسفورد بلندن حصل على ترخصيه الملكي في 2008 كمزود للخردوات والبضائع المنزلية. المتجر في ريدنج أيضاً لديه رخصة ملكية كمزود للبضائع المنزلية الفاخرة. وفقاً لإكسبريس فإن دوق كامبريدج شوهد كثيراً في فرع بيتر جونز في تشيلسي.

الجوارب- كورجي هوزيري المحدودة

تحصل الملكة على جواربها من كورجي هوزيري المحدودة.

الملابس الداخلية- ريجبي & بيلر

ريجبي & بيلر زودت الملكة بالملابس الداخلية المفصلة منذ 1960. الشركة قامت أيضاً بتقديم منتجاتها لأم الملكة وللأميرة مارغريت كونتيسة سنودن.

مفرقعات وهدايا الكريسماس - مجموعة توم سميث المحدودة

حظي توم سميث بترخيص ملكي منذ 1906 لتقديمه مفرقعات وهدايا عيد الميلاد للعائلة الملكية منذ عهد الملك جورج الخامس. في 2013 منحت الشركة ترخيصاً آخر لتقديمها ورق التغليف.

الأدوات المكتبية- فرانك سيمزسون المحدودة









فرانك سيمزسون المحدودة والمعروفة أيضاً بسيمزسون هي شركة لصناعة الأدوات المكتبية الفاخرة والمنتجات الجلدية والمذكرات ومقرها لندن. هي واحدة من ثماني شركات في العالم تحظى بأربعة تصريحات ملكية في الوقت نفسه. واحد من الملكة نفسها وثان من الأمير تشارلز وثالث من دوق أدنبرة والأخير من أم الملكة وهو امتياز حظيت به الشركة حتى 2007.