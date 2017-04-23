إسرائيل تقصف سوريا.. والهجوم يوقع قتلى في صفوف قوات الأسد

قتل 3 مقاتلين موالين لدمشق على الأقل وأصيب اثنان آخران جراء قصف إسرائيلي على معسكر تابع لمجموعات "قوات الدفاع الوطني" في منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما أكد مصدر في هذه القوات لوكالة الأنباء الفرنسية، الأحد 23 أبريل/نيسان 2017.

وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته عن "اعتداء إسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع ثلاثة شهداء وجريحين" في وقت أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القصف الإسرائيلي حصل صباحاً من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجماً عن قصف صاروخي أو غارة جوية.

