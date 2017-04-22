تعيين نجل للعاهل السعودي وزيراً وآخر سفيراً لدى واشنطن

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2014، سلسلة أوامر ملكية تقضي بإعفاء عدد من أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين والسفراء، وتعيين خلف لهم.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أحد أبناء العاهل السعودي وزيرَ دولة بوزارة الطاقة، وتعيين آخر سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة الأميركية.

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.#اوامر_ملكيه pic.twitter.com/sUtoXdujEs — مفيد النويصر (@Mofeed_n) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

ويقضى أحد الأوامر بتعيين "الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير".

فيما يقرر أمر آخر إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) بدلاً منه.

كما صدرت 3 أوامر ملكية، بإعفاء 3 أمراء مناطق وتعيين بدلاء لهم.

وبموجب تلك الأوامر، تم إعفاء الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدلاً منه، وإعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بدلاً منه.

ويعفي أمر آخر الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بدلاً منه.