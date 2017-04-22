الملك سلمان يأمر بتقديم اختبارات الفصل الدراسي لجميع مراحل التعليم السعودية قبل بداية رمضان

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم السبت، 22 أبريل/نيسان 2017، مجموعة من الأوامر الملكية الهامة.

جاء ضمن تلك القرارات الهامة ما يهم شريحة الطلاب، التي تمثل قطاعاً كبيراً من المجتمع السعودي، إذ أمر أن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم قبل بداية شهر رمضان.

وكانت مطالبات عدة دعت إلى التخفيف عن الطلبة بتقديم الامتحانات؛ حتى لا يكون الدوام المدرسي خلال فترة الصيام في رمضان.

وأسس رواد تويتر هاشتاغ #تكفي_مانبي_نداوم_في_رمضان، شارك فيه آلاف الطلبة، وكذلك المعلمون الذين تحدثوا عن معاناتهم اليومية للوصول إلى المدارس في القرى النائية، سالكين الطرق الوعرة كل صباح، وكيف سيكون وضعهم في شهر رمضان.

وكان من المقرر أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، في 4 يونيو/حزيران، على أن تبدأ إجازة نهاية العام 19 يونيو للطلاب والمعلمين، وكذلك للعاملين بالهيئات الإدارية.

