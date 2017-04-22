الوزراء والأمراء المعفيون والمعينون في الأوامر المليكة التي أصدرها الملك سلمان اليوم

#السعودية: إعفاء وزير الدولة للخدمة المدنية خالد العرج من منصبه والتحقيق معه #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: تعيين عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: إعفاء عادل الطريفي و تعيين عواد العواد وزيرا للثقافة والإعلام #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: إعفاء وزير الدولة للخدمة المدنية خالد العرج من منصبه والتحقيق معه #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: تعيين عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#السعودية: تعيين فيصل بن خالد بن سلطان أميرا لمنطقة الحدود الشمالية #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#أوامر_ملكية: تعيين حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
أمر ملكي : إعفاء خالد بن عبدالله العرج من منصبه ، ويكلف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية =
— واس (@spagov) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
أمر ملكي : تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم #واس
— واس (@spagov) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧
#أمر_ملكي
إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل
— واس (@spagov) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧