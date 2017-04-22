الوزراء والأمراء المعفيون والمعينون في الأوامر المليكة التي أصدرها الملك سلمان اليوم

#السعودية : إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة #العربية_عاجل

#السعودية : تعيين فيصل بن خالد بن سلطان أميرا لمنطقة الحدود الشمالية #العربية_عاجل

أمر ملكي : إعفاء خالد بن عبدالله العرج من منصبه ، ويكلف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية =

أمر ملكي : تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم #واس

#أمر_ملكي



إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل

— واس (@spagov) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧