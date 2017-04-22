المعينون والمعفيون بأوامر الملك سلمان اليوم.. تعرف عليهم

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017 مجموعة من الأوامر، شملت إعفاء وتعيين مسؤولين في مناصب عليا.

وأمر الملك بإعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل

كما تم تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين

فيما عُين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير

وفي ما يلي لائحة من بعض المعفيين والمعينيين

المعفيون:

أمر ملكي : إعفاء خالد بن عبدالله العرج من منصبه ، ويكلف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية = — واس (@spagov) April 22, 2017

وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع معالي خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

#السعودية: إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 22, 2017

أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

#أمر_ملكي



إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل — واس (@spagov) April 22, 2017

إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة ، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيزسفيرا لدى الولايات المتحدة — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : إعفاء قائد القوات البرية من منصبه ، ويعين مستشاراً بمكتب سمو وزير الدفاع . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : إعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

المعينون:

أمر ملكي : تعيين الدكتور عبد الرحمن الشلهوب مستشارا للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين المهندس منصور العنزي نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الدكتور ناصر عبدالعزيز الداوود مستشاراً في الديوان الملكي . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

#السعودية: تعيين الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

#السعودية: تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للرياض في واشنطن #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة. #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة نجران #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز محمد نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الرياض. #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

أمر ملكي : تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير . #واس — واس (@spagov) April 22, 2017

#أمر_ملكي : تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين — واس (@spagov) April 22, 2017

من جانب آخر، أمر الملك السعودي بصرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم، إضافة إلى تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات