Huffpost Arabi ar
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المعينون والمعفيون بأوامر الملك سلمان اليوم.. تعرف عليهم

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THE KING SALMAN
King Salman bin Abdulaziz, Saudi Arabia's king, reacts during his meeting with U.K. Prime Minister Theresa May at Al-Yamamah Palace in Riyadh, Saudi Arabia, on Wednesday, April 5, 2017. MayÂ plans to help Saudi Arabia lower its dependency on oil exports and increase the participation of women in the workforce as the Gulf kingdom seeks to modernize its economy. Photographer: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images | Bloomberg via Getty Images

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017 مجموعة من الأوامر، شملت إعفاء وتعيين مسؤولين في مناصب عليا.
وأمر الملك بإعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل

كما تم تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين
فيما عُين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير

وفي ما يلي لائحة من بعض المعفيين والمعينيين


المعفيون:



المعينون:


من جانب آخر، أمر الملك السعودي بصرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم، إضافة إلى تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات

 

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