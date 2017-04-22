Huffpost Arabi ar
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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة كافة العلاوات والمكافآت والبدلات كما كانت عليه

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THE KING SALMAN
Bloomberg via Getty Images

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقا في إطار إجراءات تقشفية في المملكة .

وأعلن أيضا المرسوم الملكي الذي أعلنته قناة الإخبارية الحكومية تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن.

 

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