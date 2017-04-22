الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بإعادة كافة العلاوات والمكافآت والبدلات كما كانت عليه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقا في إطار إجراءات تقشفية في المملكة .

وأعلن أيضا المرسوم الملكي الذي أعلنته قناة الإخبارية الحكومية تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن.

#أوامر_ملكية: إعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

#أوامر_ملكية: تقديم اختبارات نهاية العام إلى الفترة قبل شهر رمضان #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧