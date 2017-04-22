أوامر ملكية في السعودية.. تعرف عليها

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017، العديد من القرارات الملكية أدخل بعضها البهجة على المجتمع السعودي، كان على رأسها قرار إعادة جميع المزايا والبدلات المالية التي اقتطعت في إطار خطة التقشف إلى جميع موظفي الدولة،فضلاً عن جعل جميع اختبارات الفصل الدراسي قبل بداية شهر رمضان.

وكان مجلس الوزراء السعوديى قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎



وجاءت القرارات الملكية على النحو التالي:



إعادة جميع المزايا المالية التي اقتطعت في إطار إجراءات تقشف إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات.

تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير.

تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.

إعفاء قائد القوات البرية من منصبه ، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع.

إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة ، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيزسفيراً لدى الولايات المتحدة.

إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.

كما تم تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين.

تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير.

صرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم.

تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة وزير

تعيين الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة نجران

تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة.

تعيين الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم.

تعيين الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.

تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن مساعد من منصبه.

تعيين الدكتور ناصر عبدالعزيز الداوود مستشاراً في الديوان الملكي.

تعيين الدكتور عواد بن صالح العواد رئيسا للهيئة العامة للثقافة.

إعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.

إعفاء خالد بن عبدالله العرج من منصبه ، ويكلف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع معالي خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

تعيين المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.

تعيين الدكتور ناصر عبدالعزيز الداوود مستشاراً في الديوان الملكي.



تعيين عبد الرحمن بن محمد العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.

تعيين المهندس طارق الفارس نائبا لوزارة الشؤون البلدية.

تعيين المهندس منصور العنزي نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة.

#اوامر_ملكيه

خبر مفرح " إعادة البدلات "

لكن الأجمل إستيعابنا أن الوطن

تجاوز الأزمة الإقتصادية بنجاح

الحمد لله والشكر لله 🌺 — mesh3al al.rawi (@Mesh3al_1983) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

الاخبار الحلوه يابو فهد . مباشرة القناه الاولي لنقل الاوامر الملكية



شاهد التفاصيل هناhttps://t.co/AgjGYggcAr #اوامر_ملكيهَ

وزير الاعلام pic.twitter.com/yVTIg0RlOG — أخبار عاجلـة (@News_Brk29) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

الله ينور دربك ياملكنا



راتب شهرين واختبارات مدرسية



تعرف على كافة #اواٌمرُ_مًلكَيهٍِ الجديدة



هنا: https://t.co/FEele4Gkbs pic.twitter.com/dBpxY2jmgh — alaa الاء (@TaReQaLsAbI) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

#اوامر_ملكيه

اللي فاز بها صح المعلمين والمعلمات

إعادة بدلات ورمضان مافي دوام

وصيفية 4شهور غير إجازة نص السنه

وأيام الامطار والغبار والله دجه — 🌐#اتحادي_صريح 33K (@YL511) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

من أسعد ما يلفت النظر في الأوامر الملكية تجاوز بلادنا ولله الحمد المنعطف الاقتصادي المحيط بالعالم، ودعم رجال أمننا المرابطين .#اوامر_ملكيه — ناصر القطامي (@nasseralqtami) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

وعقب صدور القرارات الملكية تحول تويتر إلى منصة للاحتفال بالقرارت الملكية.