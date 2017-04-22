بالفيديو.. طفل سوري يصرخ بعد نجاته من صواريخ ألقاها النظام السوري على ريف حماة

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 22 أبريل/نيسان 2017، فيديو لعمليات قصف تعرَّض لها ريف حماة بسوريا، ظهر فيه أحد الأطفال الناجين من الصواريخ المظلية وهو يصرخ بعد أن أصيب.

بدا من الفيديو أن الطفل هرع مفزوعاً بعد انتهاء عملية القصف، وحاول الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو أن يهدئ من روعه، إلا أن الطفل استمر في حالة الفزع.

وشنَّت قوات النظام السوري قصفاً عنيفاً على بلدة اللطامنة في ريف حماة.

ريف حماة اللطامنة 22-4-2017

بالصواريخ المظلية الطيران الحربي يُجدد قصفهُ للمدينة بعدة غارات



الإعلامي #محمود_الحموي https://t.co/jFp2Uo07Pb — الاعلامي مازن الأطرش (@abonorx1) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

معارك مستمرة وقصف عنيف يستهدف ريف حماة الشمالي وخاصة مدينة #اللطامنة قصف مستمر

خلال 10 دقائق تم تسجيل 12 صاروخ مظلي على المدينة منذ قليل — الكفرزيتاوي أبو عادل (@1966Aboadel) ٢٢ أبريل، ٢٠١٧

وقال إعلاميون وناشطون، إن النظام السوري يجدد قصفه بعدة غارات بالصواريخ.