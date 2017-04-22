Huffpost Arabi ar
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بالفيديو.. طفل سوري يصرخ بعد نجاته من صواريخ ألقاها النظام السوري على ريف حماة

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SYRIA
Anadolu Agency via Getty Images

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 22 أبريل/نيسان 2017، فيديو لعمليات قصف تعرَّض لها ريف حماة بسوريا، ظهر فيه أحد الأطفال الناجين من الصواريخ المظلية وهو يصرخ بعد أن أصيب.

بدا من الفيديو أن الطفل هرع مفزوعاً بعد انتهاء عملية القصف، وحاول الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو أن يهدئ من روعه، إلا أن الطفل استمر في حالة الفزع.

وشنَّت قوات النظام السوري قصفاً عنيفاً على بلدة اللطامنة في ريف حماة.

وقال إعلاميون وناشطون، إن النظام السوري يجدد قصفه بعدة غارات بالصواريخ.
 

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