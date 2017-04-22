إسطنبول تتزين بأكبر سجادة في العالم من أزهار التوليب.. حجمها على تاريخ فتح القسطنطينية (صور)

تزيَّنت المدينة القديمة من إسطنبول بأكبر سجادة في العالم، التي نُقشت من أزهار التوليب الملونة.

ونقشت بلدية إسطنبول السجادة في الحديقة الواقعة بين متحف آية صوفيا ومسجد السلطان أحمد.

وبلغ حجمها 1453 متراً مربعاً، وهو تاريخ فتح مدينة إسطنبول من قبل السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453.

وألقى رئيس بلدية إسطنبول قدير طوباش كلمة في حفل عرض سجادة الزهور، أكد خلالها أنَّ مدينة إسطنبول تزينت هذا العام بـ26 مليون و500 ألف زهرة توليب.

وأشار إلى أن سجادة التوليب هي الأكبر في العالم، وأكد أنَّ حجمها البالغ 1453 متراً مربعاً، يأتي تقديراً لفتح المدينة قبل 564 عاماً، وتحديداً في عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح.

تجدر الإشارة إلى أنَّ سجادة التوليب ستُعرض حتى، 30 أبريل/نيسان القادم.

