للمرة الأولى .. تواضروس في الكويت تلبية لدعوة الشيخ صباح الأحمد

قال راعي كنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية في الكويت، الأب بيجول الأنبا بيشوي، اليوم السبت 22 أبريل/نيسان 2017، إن البابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يبدأ غداً "زيارة تاريخية" للكويت.

وأوضح بيشوي في تصريح صحفي أن "الزيارة البابوية إلى الكويت تستمر 5 أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها البابا تواضروس أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدداً من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية".

ولفت إلى أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة أمير الكويت، وهي الأولى من نوعها لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى دولة الكويت".

وأشار بيشوي إلى أن "الوفد المرافق للبابا يضم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وسكرتارية قداسته".

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها البابا تواضروس للكويت منذ تنصيبه عام 2012.

