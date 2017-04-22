رجل يحمل سكيناً يثير الهلع بإحدى محطات باريس قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.. شاهد كيف تعاملت معه الشرطة

أُوقف رجل يحمل سكيناً، السبت 22 أبريل/نيسان 2017، في محطة بشمال باريس، من دون أن يبدي مقاومة، بعدما أثار حالةَ هلع بعد يومين فقط من اعتداء باريس، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال أحد هذه المصادر إن "شخصاً يحمل سكيناً دخل المحطة، وعلمت بأمره دورية للشرطة فعملت فوراً على توقيفه".

وأوضح مصدر آخر أن التوقيف أثار "حالة هلع"، وترك العديد من المسافرين حقائبهم داخل المحطة.

وجرى ذلك بعد يومين من الاعتداء الجهادي على جادة الشانزيليزيه، الذي أسفر عن مقتل شرطي.

وتم تعزيز التدابير الأمنية في كل أنحاء فرنسا عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.