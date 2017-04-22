11 مليون إعجاب لصورة واحدة.. هذه الصور الـ10 الأكثر شعبيةً في إنستغرام

اكتسحت موجة من "الإعجابات" صور عدة مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حطم بعضها أرقاماً قياسية.
وقد كان النصيب الأوفر من الإعجاب لست نساء من الشخصيات المشهورة في العالم والناشطات على موقع إنستغرام.
وهذه قائمة بالصور العشر الأوائل في عدد اللايكات:
10- تايلور سويفت، 2.6 مليون إعجاب
جمعت صورة المغنية الأميركية تايلور سويفت حوالي 2 مليون "لايك"، لتصبح واحدة من أكثر الصور شهرة على إنستغرام.
الصورة التي نشرتها قبل حوالي العامين تظهرها بجانب باقة كبيرة من الورد الأبيض أهداها لها المغني الأسمر كانيه ويست زوج كيم كارداشيان.
9- أريانا غراندي، 3 ملايين إعجاب
في المرتبة التالية جاءت صورة حديثة للمغنية آريانا جرانديه، وهي بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.
وجاءت أغلب التعليقات إعجاباً بملابسها وبالحديقة التي التقطت فيها الصورة.
8- تايلور سويفت، 3.2 مليون إعجاب
مرة أخرى جاءت صورة لتايلور سويفت ضمن أكثر الصور شهرة على إنستغرام وحصداً للإعجابات.
هذه الصورة جمعتها بالمغنية الشابة سيلينا جوميز، إذ نشرتها تايلور احتفالاً بعيد ميلاد سيلينا الـ24، مرفقة بجملة "لا أتصور حياتي بدونك".
7- كيم كردشيان، 3.5 مليون إعجاب
كيم كارداشيان مع ابنها سانت حصدت ما يزيد عن 3.5 مليون إعجاب. وتظهر فيها الأم محتضنة الطفل الصغير، فيما يقوم هو بالإمساك بشعرها.
6- كيندال جينر، 3.7 مليون إعجاب
من منا لم يشاهد هذه الصورة على إنستغرام أو حتى فيسبوك وغيرهما من المواقع الاجتماعية.
هذه الصورة التي حصدت 3.7 مليون "لايك" هي لكيندال جينير شقيقة كيم كارداشيان وهي مستلقية على الأرض وشعرها منسدل على شكل قلوب.
5- كيم كارداشيان وويست، 4.3 مليون إعجاب
كيم كارداشيان مرة أخرى في صورة ضمن الأكثر إعجاباً على إنستغرام.
تظهر هنا برفقة عائلتها الصغيرة، زوجها كانيه ويست وأطفالها نورث وسانت ويست، وهم يحتفلون بعيد الربيع هذا العام 2017.
4- سيلينا غوميز، 6.6 مليون إعجاب
صورة قديمة لسيلينا جوميز وهي تشرب الكولا تحصد أكثر من 6.6 مليون إعجاب لتحتل المركز الرابع بين الأكثر شهرة على إنستغرام.
2- سيلينا غوميز، 6.7 مليون إعجاب
في المركز الثالث سيلينا أيضاً، وهذه المرة وهي تركب دراجة هوائية.
2- سيلينا غوميز، 7 مليون إعجاب
سيلينا جوميز أيضاً، وهذه المرة بصحبة أحد أصدقائها لتجني الصورة ما يزيد عن 7 ملايين إعجاب.
1- بيونسيه، 10.9 مليون إعجاب
في المركز الأول جاءت المغنية الأميركية بيونسيه، بصورة اقتربت من تحقيق 11 مليون إعجاب.
وفي هذه الصورة ظهرت بيونسيه محاطة بالورود خلال حملها بطفليها التوأمين، وقالت تعليقاً على الصورة "نريد أن نشارك الناس حبنا وسعادتنا، نحن ممتنون حقاً لأن عائلتنا ستزيد فردين آخرين".