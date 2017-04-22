11 مليون إعجاب لصورة واحدة.. هذه الصور الـ10 الأكثر شعبيةً في إنستغرام

اكتسحت موجة من "الإعجابات" صور عدة مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حطم بعضها أرقاماً قياسية.

وقد كان النصيب الأوفر من الإعجاب لست نساء من الشخصيات المشهورة في العالم والناشطات على موقع إنستغرام.

وهذه قائمة بالصور العشر الأوائل في عدد اللايكات:

10- تايلور سويفت، 2.6 مليون إعجاب

Awwww Kanye sent me the coolest flowers!! #KanTay2020 #BFFs A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Sep 4, 2015 at 3:08pm PDT

جمعت صورة المغنية الأميركية تايلور سويفت حوالي 2 مليون "لايك"، لتصبح واحدة من أكثر الصور شهرة على إنستغرام.

الصورة التي نشرتها قبل حوالي العامين تظهرها بجانب باقة كبيرة من الورد الأبيض أهداها لها المغني الأسمر كانيه ويست زوج كيم كارداشيان.

9- أريانا غراندي، 3 ملايين إعجاب

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Apr 6, 2017 at 9:54am PDT

في المرتبة التالية جاءت صورة حديثة للمغنية آريانا جرانديه، وهي بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.

وجاءت أغلب التعليقات إعجاباً بملابسها وبالحديقة التي التقطت فيها الصورة.

8- تايلور سويفت، 3.2 مليون إعجاب

Going through old pictures today, because @selenagomez just turned 24! I can't imagine my life without you, Selena. HAPPY BIRTHDAY! A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jul 22, 2016 at 3:22pm PDT

مرة أخرى جاءت صورة لتايلور سويفت ضمن أكثر الصور شهرة على إنستغرام وحصداً للإعجابات.

هذه الصورة جمعتها بالمغنية الشابة سيلينا جوميز، إذ نشرتها تايلور احتفالاً بعيد ميلاد سيلينا الـ24، مرفقة بجملة "لا أتصور حياتي بدونك".

7- كيم كردشيان، 3.5 مليون إعجاب

my son ❤ A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 4, 2017 at 9:54am PST

6- كيندال جينر، 3.7 مليون إعجاب

❥ A post shared by Kendall (@kendalljenner) on May 25, 2015 at 3:51pm PDT

كيم كارداشيان مع ابنها سانت حصدت ما يزيد عن 3.5 مليون إعجاب. وتظهر فيها الأم محتضنة الطفل الصغير، فيما يقوم هو بالإمساك بشعرها.

من منا لم يشاهد هذه الصورة على إنستغرام أو حتى فيسبوك وغيرهما من المواقع الاجتماعية.

هذه الصورة التي حصدت 3.7 مليون "لايك" هي لكيندال جينير شقيقة كيم كارداشيان وهي مستلقية على الأرض وشعرها منسدل على شكل قلوب.

5- كيم كارداشيان وويست، 4.3 مليون إعجاب

Easter 2017 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 16, 2017 at 7:24pm PDT

كيم كارداشيان مرة أخرى في صورة ضمن الأكثر إعجاباً على إنستغرام.

تظهر هنا برفقة عائلتها الصغيرة، زوجها كانيه ويست وأطفالها نورث وسانت ويست، وهم يحتفلون بعيد الربيع هذا العام 2017.

4- سيلينا غوميز، 6.6 مليون إعجاب

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 25, 2016 at 2:03pm PDT

صورة قديمة لسيلينا جوميز وهي تشرب الكولا تحصد أكثر من 6.6 مليون إعجاب لتحتل المركز الرابع بين الأكثر شهرة على إنستغرام.

2- سيلينا غوميز، 6.7 مليون إعجاب

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 17, 2017 at 10:21am PDT

في المركز الثالث سيلينا أيضاً، وهذه المرة وهي تركب دراجة هوائية.

2- سيلينا غوميز، 7 مليون إعجاب

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Apr 15, 2017 at 6:04pm PDT

سيلينا جوميز أيضاً، وهذه المرة بصحبة أحد أصدقائها لتجني الصورة ما يزيد عن 7 ملايين إعجاب.

1- بيونسيه، 10.9 مليون إعجاب

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

في المركز الأول جاءت المغنية الأميركية بيونسيه، بصورة اقتربت من تحقيق 11 مليون إعجاب.

وفي هذه الصورة ظهرت بيونسيه محاطة بالورود خلال حملها بطفليها التوأمين، وقالت تعليقاً على الصورة "نريد أن نشارك الناس حبنا وسعادتنا، نحن ممتنون حقاً لأن عائلتنا ستزيد فردين آخرين".