إنزال جوي شرق سوريا.. قوات خاصة أميركية تعتقل قيادياً في تنظيم "داعش"

كشف ضابط رفيع في الجيش العراقي، بمحافظة الأنبار، السبت 22 أبريل/نيسان 2017، أن قوة أميركية قامت بعملية إنزال جوي في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واعتقلت ما يسمى "والي الفرات" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال الضابط وهو برتبة عقيد مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول، إن "قوة من القوات الخاصة الأميركية قامت بعملية إنزال جوي في قرية الباغوز التابعة لمدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق (460 كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن اعتقال ما يسمى (والي الفرات) الذي كان قادماً من العراق مستقلاً عربة عسكرية"، دون مزيد من التفاصيل عن هوية القيادي في التنظيم.

ويطلق التنظيم اسم "ولاية الفرات" على المناطق التي تضم مدن "عنه" و"راوه" و"القائم" العراقية وصولاً إلى مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق‎.

وبين المصدر أن "عملية الإنزال انطلقت من قاعدة الأسد بناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي".

وحتى الساعة (10.40 تغ) لم يصدر أي تعليق من الجيش العراقي أو الأميركي بخصوص العملية.

والأسبوع الماضي كشف ضابط رفيع بالجيش العراقي للأناضول عن وصول القوات الخاصة الأميركية إلى قاعدة الأسد للقيام بعمليات مساندة للقوات العراقية بتحرير مناطق من تنظيم "داعش" غرب محافظة الأنبار.