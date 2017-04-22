هذا كل ما تود معرفته عن انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تجرى غداً

دُعي نحو 47 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/أبريل، ثم في الدورة الثانية في 7 أيار/مايو، لاختيار الرئيس الجديد الذي سيخلف الاشتراكي فرنسوا هولاند.

كيف يتم انتخاب الرئيس؟

يُنتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر على مرحلتين مع نظام يعتمد الغالبية المطلقة، وذلك لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وينبغي أن يحصل المرشح على الغالبية المطلقة من الأصوات التي يتم الإدلاء بها في دورة أو دورتين للفوز، أياً كانت نسبة المشاركة في التصويت.

ولا تعترف فرنسا بالبطاقات البيضاء التي يُبدي الناخبون من خلالها رفضهم الاختيار بين المرشحين. وعملاً بقانون صادر عام 2014، يتم احتساب البطاقات البيضاء على حدة، بمعزل عن البطاقات الملغاة، وتدرج بصفتها تلك في محاضر مكاتب التصويت، غير أنه لا يتم الأخذ بها لدى احتساب الأصوات.

الرؤساء السابقون هم:

- 2012-2017 فرانسوا هولاند (اشتراكي).

- 2007-2012: نيكولا ساركوزي (يمين).

- 1995-2007: جاك شيراك (يمين)، وكانت ولايته الأولى 7 سنوات، والثانية 5 سنوات بعد تخفيض مدة الولاية الرئاسية.

- 1981-1995: فرنسوا ميتران (اشتراكي) الذي حكم ولايتين من 7 سنوات.

من هم المرشحون؟

يختار الناخبون بين 11 مرشحاً، بزيادة مرشح عن انتخابات 2012، إنما أقل بخمسة مرشحين عن عام 2002 الذي سجل رقماً قياسياً على صعيد الترشيحات.

ويتصدر 4 مرشحين استطلاعات الرأي، ولو بفارق ضيق جداً، وهم: مارين لوبان (48 عاماً) عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، وفرانسوا فيون (63 عاماً) عن حزب "الجمهوريون" اليميني، وإيمانويل ماكرون (39 عاماً) عن حزب "إلى الأمام!" الوسطي، وجان لوك ميلانشون (65 عاماً) زعيم اليسار الراديكالي ممثلاً "فرنسا المتمردة"، وقد تخطى هؤلاء المرشحون الأربعة الاشتراكي بونوا آمون (49 عاماً).

والمرشحون الآخرون هم: نيكولا دوبون تينيان (56 عاماً)، وجاك شوميناد (75 عاما)، وفرنسوا اسولينو (59 عاماً)، وهم من التيار السيادي، والتروتسكيان ناتالي أرتو (47 عاماً)، وفيليب بوتو (50 عاماً)، والنائب والراعي السابق جان لاسال (61 عاماً).

كيف يجري الاقتراع؟

ثمة 46,97 مليون ناخب مدرجون على اللوائح الانتخابية، بينهم 1,3 مليون يقيمون خارج فرنسا.

وتفتح مكاتب التصويت الـ66546 في فرنسا أبوابها الساعة 8,00 (6,00 ت غ) حتى الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، بتأخير ساعة عن الانتخابات الرئاسية السابقة. وتبقى مكاتب التصويت مفتوحة في بعض المدن الكبرى حتى الساعة 20,00 ت غ (18,00 ت غ). وتجري عمليات التصويت السبت في الأنتيل الفرنسية في بحر الكاريبي وغويانا (أميركا الجنوبية) وسان بيار إيه ميكولون (أرخبيل في أميركا الشمالية) وبولينيزيا (جنوب المحيط الهادئ).

وتتم تعبئة أكثر من 50 ألف شرطي ودركي يدعمهم 7000 عسكري من عملية "سانتينيل" ينتشرون بصورة دائمة على الأراضي الوطنية منذ اعتداءات كانون الثاني/يناير 2015 في باريس.

وهي أول انتخابات رئاسية تجري في ظل حال الطوارئ التي أعلنت إثر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

متى تصدر النتائج؟

يحظر القانون الفرنسي نشر أي نتائج باستثناء تلك المتعلقة بنسب المشاركة، قبل انتهاء عمليات التصويت، الأحد الساعة 20,00 (18,00 ت غ)، لتفادي التأثير على الناخبين. ويعقد تأخير موعد إغلاق مكاتب التصويت عمل مؤسسات استطلاع الرأي التي ستكون أمامها مهلة أقصر بساعة لإعداد تقديراتها استناداً إلى عملية جزئية لفرز الأصوات.

وفي حال كانت نتائج المرشحين الأوائل متقاربة، عندها لا يكون مضموناً نشر صورتي الفائزين اللذين ينتقلان إلى الدورة الثانية في تمام الساعة 20,00 (18,00 ت غ) على شاشات التلفزيون. وستصدر التقديرات الأولية تباعاً مع تواصل عمليات الفرز.

وتجري الدورة الثانية في 7 أيار/مايو بين المرشحين اللذين يحلان في طليعة نتائج الدورة الأولى.

ولم ينتخب أي مرشح من الدورة الأولى منذ اعتماد فرنسا نظام الاقتراع العام المباشر عام 1962.

ويتم تنصيب الرئيس الجديد في موعد أقصاه 14 أيار/مايو، تاريخ انتهاء ولاية فرانسوا هولاند.