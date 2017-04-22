لتخطِّي الحجب: إليك أفضل برامج VPN لهواتف أندرويد وآيفون وأجهزة ويندوز

مع حجب الحكومات في دول عديدة استخدام بعض التطبيقات، تجد صعوبة في التواصل مع أصدقائك وأقاربك في أماكن أخرى من العالم، حيث لا تتوفر لديهم نفس التطبيقات المتاحة لديك أو العكس، وكذلك يصعب تصفح بعض المواقع.

لذا ستكون حينها في حاجة ماسة إلى تحميل برنامج VPN لتتجاوز تلك المشكلة بسهولة، إذ تقوم بتغيير الموقع الجغرافي وهمياً، كما أنها حلاً فعالاً لهؤلاء الذين تزعجهم الإعلانات التي تظهر خلال تصفحهم المواقع.

وهنا جمعنا لك مجموعة من أفضل برامج الـ VPN لأجهزة أندرويد، وiOS، وويندوز:

أولاً: أجهزة أندرويد

Ultrasurf VPN



مع تطبيق Ultrasurf VPN ستحصل على خدمة VPN مجانية وسريعة وغير محدودة على هاتف أندرويد، ويتميز التطبيق بعدم حاجته للتسجيل أو القيام بأي إجراءات مسبقة، بل فقط سحب أيقونة تشغيل الخدمة لتفعيل الاتصال مباشرة.

التطبيق متوفر مجاناً عبر متجر Google Play، ويمكنكم تنزيله بحجم 3.9 ميجابايت، من هنا.

WallRey

يُقدم WallRey تجربة مرنة للمستخدمين، إذ إنه خال من الإعلانات، ومتاح به إمكانية تحميل الخلفيات مجاناً إلى جهازك أو مشاركتها مع أصدقائك على الشبكات الاجتماعية مباشرة، ويوفر أكثر من 10 آلاف خلفية مختلفة التصميم.

Conscient

يوفر تطبيق Conscient تجربة مميزة وفعالة لتشغيل التطبيقات على أجهزة أندرويد وفقاً لشروط معينة يحددها المستخدم مسبقاً، فمثلاً يُمكن للمستخدم تشغيل تطبيق الموسيقى بمجرد وصل السماعات بالهاتف، أو تشغيل تطبيق الخرائط عند وجود المستخدم بالسيارة، أو تشغيل تطبيق اللياقة البدنية أثناء الركض تلقائياً وغيرها.

ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة يُمكن من خلالها تحديد وإدارة المهام بسهولة، بالإضافة إلى قدرته على اكتشاف نشاط المستخدم تلقائياً وعدم استنزافه للبطارية.

Snapseed



في تحديثها الأخير له، أطلقت جوجل مع هذا التطبيق العديد من المزايا الإضافية من بينها أداة الوجوه، أداة المنظور، وأداة توازن اللون الأبيض والأسود، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في واجهة المستخدم، وإصلاح بعض الأخطاء التقنية.

SwiftKey Keyboard



حصلت لوحة مفاتيح SwiftKey الشهيرة على تحديث جديد مؤخراً جلب معه إصلاح لخدمة المزامنة بالإضافة إلى إعادة توقعات البريد الإلكتروني والأرقام مرة أخرى.

ثانياً: أجهزة iOS

Opera VPN



متصفح Opera VPN المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور-App Store يُتيح للمستخدم إمكانية تصفح الإنترنت بشكلٍ متخفٍّ، وفتح مختلف المواقع المحجوبة بسهولة، مع إمكانية اختيار الدولة التي يرغب المستخدم بأن يبدو وكأنه يتصفح الإنترنت منها.

ويوفّر أيضاً إمكانية حجب الإعلانات بشكلٍ مباشر من داخله كونه يحتوي على خدمة حجم مدمجة، وأبرز ما يميّز هذا المتصفح هو توفّره بشكلٍ مجاني ولا يتطلب دفع أي رسوم للحصول على خدمة VPN التي يوفّرها.

Onavo Protect



يتوفر تطبيق Onavo Protect بشكل مجاني، ويتيح تشغيل VPN دون الحاجة لإدخال البيانات يدوياً، كما أن تشغيله بسيط.

بعد تنزيل التطبيق وتشغيله تظهر للمستخدم بعض النصائح والتعليمات، وبعد قراءتها نضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة في الأعلى، نبحث عن خيار “Service Status” ونقوم بتفعيله ليتم نقل المستخدم إلى متصفح سفاري الذي يطلب صلاحيات ويقوم بتنزيل “بروفايل” جديد للمستخدم، وبعد الانتهاء يعود المستخدم مرة أخرى إلى التطبيق مع ملاحظة وجود كلمة VPN في الأعلى وبالتالي تتم حماية بيانات المستخدم ويتم تصفح الإنترنت بهوية مجهولة.

ثالثاً: أجهزة ويندوز

يعتمد الكثير من المستخدمين في ويندوز على برامج لتشفير الاتصال مثل Tor أو HotSpot Shield، إلا أن هذه البرامج من السهل إيقاف نشاطها من قبل أي مزوّد خدمة إنترنت، لذا يمكن لمستخدمي ويندوز الاستعانة ببرامج أخرى مثل:

CYBERGHOST

برنامج CYBERGHOST المجاني، يوفّر حماية للمستخدمين من خلال تشفير اتصالاتهم بشكل كامل وبشكل متجدد.

بعد تشغيل البرنامج يمكن للمستخدم اختيار شبكة VPN التي يرغب بالاتصال بها أو يمكن الاتصال بشكل عشوائي ليتم إخفاء عنوان آي بي المستخدم الحقيقي وتشفير اتصاله.

DotVPN

يُمكن لمستخدمي جوجل كروم استخدام إضافة DotVPN التي تسمح بتأمين الاتصال وتشفير البيانات لحماية خصوصية المستخدم ومنع أي جهة من الإطلاع عليها.

المستخدم بحاجة إلى تثبيت الإضافة فقط والضغط على أيقونتها الموجودة بعد شريط العنوان. عند استخدامها لأول مرة، يجب إنشاء حساب مجاني وتسجيل الدخول باستخدامه لكي يتمكن المستخدم من تأمين الاتصال.

ProxMate

ويُمكن لمستخدمي فايرفوكس تجربة إضافة ProxMate التي تسمح بتشفير اتصال الإنترنت وجميع المواقع التي يقوم المستخدم بزيارتها لزيادة الحماية والحفاظ على الخصوصية.

كل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت الإضافة فقط ليلاحظ بعدها وجود أيقونتها بعد شريط العنوان، ويُمكن تعطيل هذه الإضافة من خلال الضغط على أيقونتها فقط ليتغير لونها إلى الأبيض والأسود.