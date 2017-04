مصري قد يصبح أول حاكم مسلم بأميركا.. يخوض منافسة بأحد أكثر الولايات عداءً للمسلمين.. هذه قصته

بدأ الشاب الأميركي المسلم عبد الرحمن السيد حملة ترشحه كحاكم لولاية مشيغان الأميركية، التي إن فاز فيها سيكون أول حاكم ولاية مسلم في الولايات المتحدة، في وقت يعتبر فيه سياسيون بأميركا الإسلام "عدواً معلناً"، حسبما أشار موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له، الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017.

وُلد السيد لعائلة مصرية مهاجرة في مقاطعة غرتيوت بميشيغان عام 1985، وتخرج بتقدير عالٍ في كلية الطب بجامعة ميشيغان عام 2007، وحصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا والدكتوراه من جامعة أكسفورد، بمجال الصحة العامة عام 2009، وشغل منصب مدير إدارة دعم الصحة في ديترويت عام 2015، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول في وقت سابق.

ويقول عبد الرحمن في تغريدة له: "مع الأصدقاء بمطعم "شيريز" بمدينة إشبيمينغ. الكثيرون موجودون هنا بعد المشاركة التي كسرت الأرقام القياسية. سكان ميشيغان يتّحدون في الأوقات الصعبة. #من_أجل_مستقبلنا".

With friends at Sherri's in #Ishpeming. Lots here after record-breaking storm. Michiganders come together during tough times #ForOurFuture pic.twitter.com/Gu2p5nOA1x

