ماذا يعني أن تكون مسلماً أسود البشرة؟.. فنان أميركي ينشر تغريدات مؤثرة عن العنصرية في بلاده

تستعرض سلسلة من التغريدات الشخصية لأشخاص من ذوي البشرة السوداء استُلهمت فكرتها من الهاشتاغ #BeingBlackAndMuslim (أن تكون مسلماً أسود البشرة) التحديات التي يواجهها الكثير من الناس ممن يقفون على مفترق طرق بين هويتيْن مُهمشتيْن.

نشر الفنان بوبي روجرز تلك السلسلة المؤثرة من الصور ليلة الأربعاء، 19 أبريل/نيسان، على موقعه وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان ما ألهمه لفعل ذلك هو الهاشتاغ #BeingBlackAndMuslim وهو نقاش يدور على موقع تويتر بادرت بإطلاقه مجموعة "مسلمين ضد العنصرية" في عام 2014.

يقول بوبي في تغريدة له: "ظللت خلال الشهور الماضية أعمل على تلك السلسلة من الصور التي استلهمت فكرتها من الهاشتاغ #BeingBlackAndMuslim وأنا الآن مستعد أن أشاركها معكم جميعاً".

For the past few months I've been creating a portrait series inspired by the #BeingBlackandMuslim hashtag. I'm ready to share it with ya'll.

