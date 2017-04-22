ارتفاع حصيلة هجوم طالبان على قوات أفغانية لـ 135 قتيلاً.. مذبحة حصلت في قاعدة عسكرية

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي نفّذه مسلحون من "طالبان"، في وقت متأخر من مساء الجمعة 22 أبريل/نيسان 2017، على قاعدة عسكرية في مدينة مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ، شمالي البلاد، إلى 135 جندياً أفغانياً، حسب وكالة "باجواك" الرسمية الأفغانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم قيادة "فيلق شاهين"، قاهار آرام، قوله إن "أحد المهاجمين فجّر عبوة ناسفة محملة بالمتفجرات عند مدخل قاعدة فيلق شاهين 209، في بلخ، قبل إطلاق النار على الجنود"، مضيفاً أن "الهجوم أسفر عن مقتل 135 جندياً، وإصابة 65 آخرين".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كابول، دولت وزيري، إن "الهجوم الذي استمر لساعات أسفر عن وفاة المهاجمين العشرة". وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "باجواك" أن "مسلحين نفذا عمليتين انتحاريتين، فيما قتل 8 آخرون أثناء الاشتباك".

من جانبه، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن "مقاتلي الحركة نفذوا الهجوم، ما أسفر عن مقتل وإصابة حوالي 500 من الجنود والضباط".

وأشار مجاهد، في بيان إلى أن "10 مهاجمين دخلوا المرفق وقاتلوا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في الجيش الأفغاني للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن الهجوم على القاعدة في مزار شريف أسفر عن "مقتل 100 جندي على الأقل".