عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل تأكل "البريك" التونسي من إعداد مصممها العالمي عز الدين عليّة

أثار مصمم الأزياء العالمي التونسي عز الدين عليّة إعجاب ودهشة عالم الفن من خلال الفساتين التي صممها لجملة من المشاهير، لعل أبرزها الفستان الذي صممه للمغنية والممثلة سكارليت جوهانسون خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، فضلاً عن المغنية ليدي غاغا خلال عرض أزياء فيكتوريا سيكريت.

وتجدر الإشارة إلى أن لعليّة عدّة مواهب ومهارات خفيّة في طبخ المأكولات التونسية. وهذا ما عرفناه من خلال صورة نشرتها الممثلة الفرنسية-الجزائرية فريدة خلفة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وفقاً لما ذكرت النسخة المغاربية لهافينغتون بوست.

في الصورة أدناه، تظهر فريدة خلفة وهي تأكل "البريك" رفقة نعومي كامبل إحدى أكثر عارضات الأزياء شهرة في العالم.

EatingTheBestBrikInTheWorld MadeByTheMasterGrandChef Azzedine ❤️ @azzedinealaiaofficial @iamnaomicampbell A post shared by Farida khelfa (@faridakhelfa) on Apr 19, 2017 at 1:59pm PDT

وقد أرفقت خلفة الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بتعليق جاء فيه: "نحن بصدد أكل أفضل بريك في العالم من إعداد الشاف عز الدين علية".