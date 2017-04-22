بينهم شاروخان وبريانكا تشوبرا.. نجوم بوليوود رفضوا أدواراً في أفلام أميركية شهيرة

لا شك أن صناعة السينما في الهند شهدت تطورات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، أهلتها أن تكون منافساً قوياً للسينما الأميركية.

واستطاعت بوليوود تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خارج الهند، فصار الملايين يتابعون بشوق أفلامها، ويحرصون على معرفة كل الجديد المتعلق بنجومها .

وبينما يحلم آلاف الممثلين في جميع أنحاء العالم بفرصة تأتيهم لاختراق هوليوود، والمشاركة في أحد أعمالها؛ لأنها في نظرهم بوابتهم الذهبية للوصول إلى العالمية، فإن العديد من نجوم بوليوود جاءتهم أكثر من فرصة لتحقيق هذا الأمر، إلا أنهم رفضوها لأسباب متنوعة.

شاروخان

"ملك بوليوود" هو اللقب الذي منحه عشاق شاروخان للنجم الذي يعد أحد أبرز وأهم ممثلي السينما الهندية في تاريخها.

ورغم أن شاروخان يحظى بشهرة واسعة خارج الهند، إلا أنه كان من الممكن أن تتضاعف هذه الشهرة لو أنه قبِل الاشتراك في بطولة فيلم Slumdog Millionaire.









فالنجم الهندي الذي كان أحد مقدمي برنامج "من سيربح المليون؟" الهندي في الواقع، رفض تأدية دور مقدم البرنامج في الفيلم حتى لا يخلط الناس بين شخصية المذيع التي ظهرت مخادعه في الفيلم وبين الواقع، ليذهب الدور في النهاية لممثل هندي آخر هو أنيل كابور.

ديبيكا باديكون

رغم أنها قدمت هذا العام أولى أعمالها في هوليوود في فيلم xXx: Return of Xander Cage أمام النجم الأميركي فين ديزيل، إلا أن هذه الخطوة كان من الممكن أن تتعجل بضع سنوات.









ديبيكا كانت مُرشحة للمشاركة في فيلم آخر أمام ديزيل أيضاً هو Furious 7، غير أنها اعتذرت عنه لأنها كانت مُرتبطة وقتها بتصوير فيلم في بوليوود وهو Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela، ورفضت أن تتركه وسط التصوير.

أكشاي كومار

بينما تمتلئ هوليوود بنجوم الأكشن، فإن نظراءهم في السينما الهندية محدودون.









واحد من أبرزهم وأكثرهم شهرة هو النجم أكشاي كومار، حتى أن هوليوود حاولت في أحد الأيام الاستعانة به في بطولة فيلم أمام النجم الأميركي دواين جونسون "ذا روك"، حيث كان من المفترض أن تدور أحداث هذا الفيلم في عالم المصارعة.

غير أن كومار لم يقبل هذا العرض؛ لعدم اقتناعه بالشخصية المعروضة عليه.

آيشواريا راي

هي واحدة من أجمل نساء العالم، حتى أنها فازت بالفعل بلقب ملكة جمال العالم للعام 1994، لذا لم يكن مُستغرباً أن تسعى هوليوود لخطف النجمة الهندية آيشواريا راي في أحد أفلامها، والذي كان في حالتنا هذه هو الفيلم التاريخي Troy؛ أمام النجم الأميركي براد بيت.









كان من المُفترض أن تلعب آيشواريا دور برسيس حبيبة بيت في الفيلم، إلا أنها رفضت الفيلم لأن الدور يتطلب القيام بعدد من المشاهد الحميمية، فيذهب الدور للممثلة الأسترالية روز بيرن.

وبعد عدة سنوات شاركت آيشواريا في بطولة فيلم The Pink Panther 2 أمام النجم الأميركي ستيف مارتين.

هريتيك روشان

بعد مشاركتهما الناجحة في الفيلم الهندي الشهير Dhoom 2، كان أمام عشاق النجمين هريتيك روشان وآيشواريا راي فرصة مشاهدة النجمين الهنديين الشهيرين سوياً مرة أخرى، ولكن في فيلم هوليوودي هذه المرة هو The Pink Panther 2.









وبينما قبلت آيشواريا في النهاية الظهور في الفيلم، فإن روشان رفض الدور المعروض عليه لأنه لم يكن مهماً أو رئيسياً في الأحداث، ولم يكن ليرضى بتغيير رأيه هذا حتى لو كانت هذه الفرصة في أحد أفلام هوليوود الشهيرة.

بريانكا تشوبرا

رغم أنها بدأت بالفعل مؤخراً مسيرة ناجحة في هوليوود؛ بعد مشاركتها في بطولة مسلسل Quantico، واستعدادها هذا العام لتقديم فيلم Baywatch أمام النجمين دواين جونسون وزاك إيفرون، إلا أن النجمة الهندية بريانكا تشوبرا كان من الممكن أن تبدأ هذه المسيرة قبل عدة سنوات .









فقد عُرض عليها المشاركة في بطولة الفيلم الفانتازي Immortals أمام النجم البريطاني هنري كافيل، غير أنها اعتذرت عنه لارتباطها بتصوير الفيلم الهندي 7 Khoon Maaf، فذهب الدور لبطلة Slumdog Millionaire ذات الأصول الهندية فريدا بينتو.

عرفان خان

هو واحد من الممثلين الهنود القلائل الذين نجحوا في تحقيق النجاح والشهرة في كل من بوليوود وهوليوود على حد سواء، فقد قّدم النجم الهندي عرفان خان العديد من الأعمال الناجحة سواء في وطنه أو خارجه.

على سبيل المثال؛ شارك العام الماضي في بطولة الفيلم الهندي Madaari، وكذلك في الفيلم الأميركي Inferno أمام النجم الأميركي توم هانكس.









وقد كانت لديه الفرصة للمشاركة في بطولة الفيلم الشهير Interstellar، إلا أن الدور كان يتطلب منه التواجد داخل الولايات المتحدة الأميركية لفترة تصل إلى 4 أشهر، وهو ما كان صعباً بالنسبة له لارتباطه بأعمال أخرى في الهند، فاضطر للاعتذار عن الدور؛ الذي كان في النهاية من نصيب النجم الأميركي مات ديمون.