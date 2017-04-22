تتعلق بطفولته وساعته ووجبته المفضلة.. بيل غيتس يُفصح عن 7 معلومات صادمة حول حياته الشخصية

كشف بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" وأغنى رجل في العالم، عن بعض المعلومات المتعلقة بحياته الشخصية التي لا يعرفها كثيرون.

وفي المقابلة التي نشرتها صحيفة "ميرو" البريطانية أوضح غيتس الذي يمتكل ثروة مالية تقدّر بـ86 مليار دولار، ويتصدر بها قائمة أغنى رجال العالم، أن هذه الثروة الطائلة لا تميّزه عن كثيرين من الناس الفقراء أو الأقلّ حظاً على الأقل من ناحية الحياة الشخصية. وهذه بعض المعلومات التي كشفها غيتس عن حياته الخاصة في المقابلة، وفق ما ذكرها موقع العربي الجديد.

1 ــ لم يشتر بيل غيتس وزوجته هواتف محمولة لأولادهم إلا عند بلوغهم الرابعة عشرة.

2 ــ يمنع غيتس أولاده من استخدام الهواتف أثناء جلوسهم إلى مائدة الطعام.

3 ــ ساعة بيل غتيس المفضلة والتي يرتديها دائماً هي ساعة "كاسيو" ثمنها 10 دولارات.

4 ــ وجبته المفضلة هي من "ماكدونالدز" وليس في أي من المطاعم الفاخرة.

5 ــ قضى طفولته في قراءة الموسوعات.

6 ــ أرسله والداه إلى معالج نفسي في طفولته بسبب قضائه وقتاً طويلاً في التأمل وحيداً.

7 ــ عام 1975، ترك دراسته في جامعة هارفارد العريقة ليؤسس شركة "مايكروسوفت" مع بول ألان.