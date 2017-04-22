بالصور.. إيفانكا ترامب برفقة آية حجازي في البيت الأبيض.. رحبت بها أمام الملايين

نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، السبت 22 أبريل/نيسان 2017 صورةً لها داخل البيت الأبيض برفقة الناشطة المصرية الأميركية آية حجازي، التي أفرجت عنها السلطات المصرية قبل أيام، بعدما قضت حوالي 3 سنوات في السجن.

وفي حسابها على موقع "فيسبوك" الذي يتابع أكثر من 5.5 مليون شخص، نشرت إيفانكا الصورة التي حظيت بتفاعل واسع، مرحبة بعودة آية إلى أميركا، وأعاد مشاركة الصورة عشرات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس الأميركي ترامب استقبل، أمس الجمعة، آية حجازي، وأشاد بعودتها إلى الولايات المتحدة، وقال إنها أظهرت "عزيمة كبيرة" فى محنتها.

وأضاف ترامب وهو جالس بجانب الناشطة المصرية الأميركية "إننا سعداء جداً بعودة آية إلى بلادنا"، "إنه لشرف عظيم أن تكون هنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن ترامب "شارك بشكل مباشر من وراء الكواليس" للإفراج عن حجازي وطرح قضيتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال سبايسر إن ترامب "كان حاسماً في توضيح مدى أهمية الإفراج عن حجازي".





وحجازي هي ناشطة أسست جمعية "بلادي" لرعاية "أطفال الشوارع" وكانت تعتني بمجموعة من الأطفال وتوفر لهم احتياجاتهم.

واعتقلت حجازي وزوجها في قضية عرفت باسم قضية "الاتجار بالبشر" وقضيا نحو ثلاث سنوات في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنهما قبل أيام بعد تبرئتهما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لها ولزوجها وستة آخرين تهم "إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه، وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص".