أكبر بنك خاص في مصر يلغي حدود استخدام بطاقة الائتمان خارج البلاد

أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، مساء الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

وقال البنك، وهو أكبر مصرف خاص بمصر، في رسالة نصية لعملائه: إنه "تم إلغاء حدود الاستخدام خارج البلاد حيث يمكنك الآن استخدام كامل الحد الائتماني، في المشتريات بالخارج".

ويشتري العميل بموجب بطاقة الائتمان دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري، بخلاف بطاقة الخصم المباشر التي تخصم الأموال فوراً من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات.

وفي يونيو/حزيران 2016، أصدر البنك المركزي المصري توجيهاً في خطاب إلى رؤساء البنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.

إلا أن البنك خفض في أغسطس/آب 2016، الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر بنحو 50%، قبل أن يعلن بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن رفع الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الائتمان والخصم المباشر خارج البلاد لأصحاب الحسابات البنكية المقومة بالجنيه.

ولجأت بنوك في مصر قبل تحرير سعر صرف العملة المحلية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، بسبب تراجع موارد العملة الصعبة في البلاد.

وكشف مسؤول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن قيمة التلاعبات المرصودة باستخدامات البطاقات البنكية بأنواعها خارج مصر بلغت 8 مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، بلغت 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.