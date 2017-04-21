البنتاغون يقتل العقل المدبّر لهجوم إسطنبول شرقَ سوريا

أعلن مسؤول أميركي الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017 أن الولايات المتحدة قتلت في ضربة جوية في شرق سوريا مطلع نيسان/أبريل الحالي مسؤولاً في تنظيم الدولة الإسلامية قد يكون العقل المدبر للاعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول مطلع السنة الحالية.

وكتب موفد البيت الأبيض إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بريت ماكغورك في تغريدة الجمعة "مقتل مسؤول إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية وشريك (زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي) في عملية عسكرية قرب الميادين في سوريا".

من جهته قال مسؤول في البنتاغون في بيان ترافق مع تغريدة ماكغورك إن عبد الرحمن أوزبكي "لعب دوراً أساسياً" في الإعداد لاعتداءات عدة بينها الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً ليلة رأس السنة في ملهى ليلي في إسطنبول.

ووجه العسكريون الأميركيون هذه الضربة في السادس من نيسان/أبريل.

وقال المسؤول الأميركي موجهاً كلامه إلى الجهاديين "ستجدوننا في كل مكان".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أدريان رانكين غالاواي إن المسؤول في التنظيم الجهادي كان "شريكاً مقرباً" من البغدادي وكان "يسهل حركة الأموال والمقاتلين الأجانب".