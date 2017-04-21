مراد يلدرم يعلِّق على حمل زوجته التي تحاول تعلُّم التركية.. فبأيِّ لغة يتواصلان؟

كشف الممثل التركي مراد يلدرم أن زوجته - ملكة الجمال المغربية - إيمان الباني بدأت بتلقي دروس في اللغة التركية، حتى تتمكن من التواصل بشكل أسهل مع زوجها وأسرته.
ويقيم الزوجان في اسطنبول منذ زواجهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016.
وحضرت الباني الحاصلة على لقب ملكة الجمال في العام 2005، رفقة زوجها المعروف في العالم العربي باسم "أمير"، إلى حفل عشاء لفيلمه الأخير "القبلة الأولى"، الذي يصوره مع الممثلة التركية اوزغي غوريل.
وبحسب تصريحاته لصحيفة Haber Turk التركية، فإن يلدرم يتحدث مع إيمان باللغة التركية، إلا أنها تجيبه باللغة العربية.
وسأل الصحفيون يلدرم عن حقيقة خبر حمل زوجته الباني، ليقول إنه يتمنى ذلك لكن "ليس هناك أي شيء الآن".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة عن حمل الباني، إذ بدأ الترويج للخبر بعد أشهر قليلة من زواجهما.
ويذكر أن قصة مراد وإيمان انتشرت بشكل كبير، خصوصاً بعد طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يد الباني من والدها عبر الهاتف.
وأقام الزوجان حفل زفاف باسطنبول، نال الكثير من التعليقات السلبية من طرف الصحافة التركية بسبب التقاليد المغربية التي التزم بها مراد في الزفاف.
واحتفل الثنائي بزواجهما في حفل زفاف آخر بالعاصمة المغربية الرباط، حضره مجموعة كبيرة من الفنانين المغاربة.