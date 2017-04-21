مراد يلدرم يعلِّق على حمل زوجته التي تحاول تعلُّم التركية.. فبأيِّ لغة يتواصلان؟

كشف الممثل التركي مراد يلدرم أن زوجته - ملكة الجمال المغربية - إيمان الباني بدأت بتلقي دروس في اللغة التركية، حتى تتمكن من التواصل بشكل أسهل مع زوجها وأسرته.

No caption needed! ❤🤗💜 @mrtyldrm #MyLove #MyLife A post shared by Iman Elbani Yildirim (@iman_elbani) on Apr 18, 2017 at 1:02pm PDT

ويقيم الزوجان في اسطنبول منذ زواجهما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016.

وحضرت الباني الحاصلة على لقب ملكة الجمال في العام 2005، رفقة زوجها المعروف في العالم العربي باسم "أمير"، إلى حفل عشاء لفيلمه الأخير "القبلة الأولى"، الذي يصوره مع الممثلة التركية اوزغي غوريل.

Çekimler başladı 😊🎬 "İlk Öpücük" .Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızda. @ilkopucukfilm A post shared by Murat Yıldırım (@mrtyldrm) on Apr 2, 2017 at 5:17am PDT

وبحسب تصريحاته لصحيفة Haber Turk التركية، فإن يلدرم يتحدث مع إيمان باللغة التركية، إلا أنها تجيبه باللغة العربية.

وسأل الصحفيون يلدرم عن حقيقة خبر حمل زوجته الباني، ليقول إنه يتمنى ذلك لكن "ليس هناك أي شيء الآن".









ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الصحافة عن حمل الباني، إذ بدأ الترويج للخبر بعد أشهر قليلة من زواجهما.

ويذكر أن قصة مراد وإيمان انتشرت بشكل كبير، خصوصاً بعد طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يد الباني من والدها عبر الهاتف.









وأقام الزوجان حفل زفاف باسطنبول، نال الكثير من التعليقات السلبية من طرف الصحافة التركية بسبب التقاليد المغربية التي التزم بها مراد في الزفاف.









واحتفل الثنائي بزواجهما في حفل زفاف آخر بالعاصمة المغربية الرباط، حضره مجموعة كبيرة من الفنانين المغاربة.







