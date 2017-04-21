العرب خارج القائمة.. ونيجيريا وباكستان ضمن الأكثر تديناً.. هذه أكثر دول العالم قرباً إلى الله!

يبدو أن الصورة النمطية المعروفة عن تايلاند ليست دقيقة على الإطلاق، إذ كشف استبيانٌ حديثٌ أنها أكثر دول العالم تديناً، متفوقةً على نيجيريا وغانا والهند وغينيا التي جاءت في المركز الخامس.

منظمة Barem التركية أجرت استطلاعاً للرأي شمل أكثر من 66 ألف شخص في 67 دولة في العالم، بالاشتراك مع منظمة WIN Gallup International السويسرية للأبحاث.

وقد سُئل الأشخاص المعنيون بالأمر خلال الاستطلاع عن مدى تدينهم. وبناء عليه، وقع ترتيب الدول في قائمة حسب نسبة التدين فيها.

ولم يشمل الاستطلاع كافة دول العالم، فغابت عنه معظم الدول العربية التي لم يخضع مواطنوها للاستفتاء. إلا أن دولاً مثل نيجيريا وكوسوفو وباكستان وإيران والبوسنة والهرسك وتركيا حققت مراكز متقدمةً نسبياً.

فيما يلي ترتيب الدول الـ 67 الذي أجري مؤخراً، حسبما نشرت صحيفة Sabah التركية:







