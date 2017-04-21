احجز تذكرتك في هذا التاريخ وسافر بربع دولار.. هكذا احتفلت شركة طيران بعيد ميلادها

أطلقت شركة طيران تركية، حملة تتيح لمسافريها حجز تذاكرهم من خلال موقعها على الإنترنت مقابل ليرة تركية واحدة فقط.

وأعلنت شركة الأناضول جيت، أنها قررت تخصيص حملة خاصة لزبائنها احتفالاً بمرور 9 سنوات على بدء عملها في تركيا.



وأكدت الشركة وفقاً لما نشرته وكالة الأناضول للأنباء، أن الزبائن الذين سيحجزون تذاكرهم بين 22 و24 أبريل/نيسان 2017، سيحصلون على فرصة لحجز رحلة لجهة يحددونها باتجاه واحد مقابل ليرة واحدة، أي 27 سنتاً أميركياً، على أن يتم الحجز في الفترة الممتدة من 23 مايو/أيار إلى 22 يونيو/حزيران 2017.

وذكرت الشركة أن الحملة تقتصر على حجز التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية بين المدن التركية ولا تشمل الخطوط الخارجية، فيما أعلنت تخصيصها رقماً للتواصل مع زبائنها والرد على استفساراتهم المتعلقة بالحملة إلى جانب خدمة المراسلة عبر موقعها على الإنترنت.

وتعد شركة الأناضول جيت إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية التركية التي تعمل داخل الأراضي التركية منذ العام 2008، وجرت العادة أن تطلق الشركة حملات مشابهة بشكل سنوي بالإضافة لحملاتها الخاصة بالمناسبات والعطل في تركيا.

