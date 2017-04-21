"لم تدعنا لزفافك لكننا أرسلنا لك هديةً بقيمة 200 جنيه استرليني".. لماذا أرسلت الشرطة هذه الرسالة؟

وجد الشاب البريطاني بيت هيمنشر نفسه في ورطة، بعد أن قرر التعبير عن سعادته بدخوله إلى عالم المتزوجين.

بيت نشر صورة له عبر حسابه الخاص على تويتر كتب في تعليق عليها، "ابتداء من يوم الغد، سوف أصبح رجلاً متزوجاً. أنا متحمس جداً لدخول القفص الذهبي رفقة أميرة أحلامي".

فيما أظهرت الصورة، من خلال الانعكاس على النظارة الشمسية التي كان يضعها الشاب، أنه التقطها أثناء قيادة سيارته.



الصورة لقيت عدداً كبيراً من التعاليق السلبية، إذ كتب أحد المغردين، "استخدام الهاتف وراء عجلة عادة ما يعني ست نقاط عقوبة و200 جنيه إسترليني غرامة".

مغرد آخر كتب أنه "يجب أخذ مثل هؤلاء إلى المحكمة ومنعهم من القيادة، وأن يؤدوا غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني".

وسرعان ما تجاوبت شرطة مرور مدينة نورثمبريا البريطانية، مع المغردين وقالت أنها علمت أن أحد المواطنين يستعمل الهاتف خلال قيادة سيارته وأنها تبحث في الأمر.

وكتبت بعدها تغريدة قالت فيها: "على الرغم من أننا لم نتلق دعوة ليوم عظيم مثل زفافك، إلا أننا التزمنا بواجبنا وأرسلنا هدية لك (مخالفة مرورية) تبلغ قيمتها 240 جنيهاً إسترلينياً وسحب ست نقاط من رخصة السياقة الخاصة بك".

@geordieprincess @Geordie_aviator A bit of a tool of a dad really. Wondering if Pete Hemsley works for @VirginAtlantic but no doubt @OpDragoon will catch up soon enough pic.twitter.com/VXRKlz1uc0 — John (@KeaneJohn69) April 18, 2017

وبعد أن أشار عدد كبير من المغردين عبر تويتر إلى اسم الشاب وخطيبته، قرر بيت حذف حسابه على تويتر.