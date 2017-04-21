فستان قصير مثير في مسجد.. لهذا انتقد روَّاد الشبكات الاجتماعية زفاف هيثم محمد ووفاء قمر

أثار حفل زفاف الممثل المصري الشاب هيثم محمد والممثلة الصاعدة وفاء قمر، انتقاد رواد الشبكات الاجتماعية.

وذلك بسبب ارتداء العروس فستاناً قصيراً للغاية، في حين أقيم حفل الزفاف في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما رآه عدد من رواد الشبكات الاجتماعية غير ملائم لعقد قران في مسجد.



















#هيثم_محمد و #وفاء_قمر

اوعى عقاك يقولك انها هى اللى متعمدة تكشف ساقيها

يا سيدى الحكايه ان الترزى سرق القماش

ولازم الفرح يتم لبسته على كدة pic.twitter.com/zJzqGRvgr0 — Hamada alshkar (@alashkar1) ٢١ أبريل، ٢٠١٧