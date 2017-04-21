فستان قصير مثير في مسجد.. لهذا انتقد روَّاد الشبكات الاجتماعية زفاف هيثم محمد ووفاء قمر

أثار حفل زفاف الممثل المصري الشاب هيثم محمد والممثلة الصاعدة وفاء قمر، انتقاد رواد الشبكات الاجتماعية.
وذلك بسبب ارتداء العروس فستاناً قصيراً للغاية، في حين أقيم حفل الزفاف في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما رآه عدد من رواد الشبكات الاجتماعية غير ملائم لعقد قران في مسجد.
#صدى_البلد | #شاهد.. 20 صورة من زفاف #هيثم_محمد و #وفاء_قمر#البلدhttps://t.co/v82LqiBk9i pic.twitter.com/oti7X4GXtI
— صدى البلد (@ElBaladOfficial) ٢٠ أبريل، ٢٠١٧
#هيثم_محمد و #وفاء_قمر
اوعى عقاك يقولك انها هى اللى متعمدة تكشف ساقيها
يا سيدى الحكايه ان الترزى سرق القماش
ولازم الفرح يتم لبسته على كدة pic.twitter.com/zJzqGRvgr0
— Hamada alshkar (@alashkar1) ٢١ أبريل، ٢٠١٧
عقد قران محمد هيثم ووفاء قمر بمسجد الشرطة
كنت مستغرب اوي عشان العروسة دخلت ازاي المسجد كده لكن لما عرفت انه مسجد الشرطه اطمئن قلبى pic.twitter.com/PleO0dNRf4
— Ibrahimo (@IbrahimNagy02) ٢١ أبريل، ٢٠١٧