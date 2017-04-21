إيران تردُّ بسخرية على تصريحات ترامب حول الاتفاق النووي

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم تقيد إيران بـ"روح" الاتفاق النووي.

وقال ظريف الجمعة عبر تغريدة على تويتر "سنرى إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاحترام مضمون الاتفاق، قبل الكلام عن روحه".

وأضاف "حتى الآن ضربوا بالمضمون والروح عرض الحائط".

وكان الرئيس الأميركي قال الخميس في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض إن "إيران ليست على مستوى روح هذا الاتفاق".

وتوصلت إيران مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) في تموز/يوليو 2015 إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع الحظر جزئياً عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وكرر ترامب انتقاده لهذا الاتفاق الذي تم في عهد سلفه باراك أوباما، ووصفه بـ"الاتفاق الفظيع".

