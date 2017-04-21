ليست مرسيدس.. ولا بورش.. ولا حتى مازدا.. إليك النطق الصحيح لأسماء أشهر شركات السيارات العالمية

من منّا لم يدخل يوماً نقاشاً حول الطريقة الصحيحة لنطق أسماء الماركات العالمية بشكلٍ عام، وماركات السيارات بشكل خاص؟ يعتمد معظمنا في نطقه على الطريقة الدارجة في بلده، أو على قراءة اسم الماركة باللغة الإنكليزية. إلا أن الأسلوبين أثبتا خطأهما!

فيما يلي، نقدم لك كيفية النطق الصحيح لأسماء أشهر شركات السيارات العالمية:

السيارات الأوروبية:

مرسيدس (ألمانية)









BMW (ألمانية)









آودي (ألمانية)









بورشيه (ألمانية)









فولفسفاغن (ألمانية)









اوبل (ألمانية)









فيراري (إيطالية)









لامبورغيني (إيطالية)









الفا روميو (إيطالية)









فيات (إيطالية)









سيتروين (فرنسية)









بيجو (فرنسية)









رينو (فرنسية)









رولز رويس (بريطانية)









راينج روفر (بريطانية)









جاغوار (بريطانية)









السيارات الأميركية:

بيويك (أميركية)









كرايسلر (أميركية)









لينكون (أميركية)









كاديلاك (أميركية)









شيفروليه (أميركية)









السيارات الآسيوية:

تويوتا (يابانية)









نيسان (يابانية)









ميتسوبيشي (يابانية)









هوندا (يابانية)









مازدا (يابانية)









داتسن (يابانية)









لكزس (يابانية)









انفنيتي (يابانية)









هيونداي (كورية)









سانغ يونغ (كورية)







