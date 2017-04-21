لا تضع مخلَّفاتك في سلة المهملات.. ماكينات تستقبل العلب البلاستيكية الفارغة وتستبدلها بطعام ومياه للحيوانات

نشرت وزارة الغابات والمياه التركية، ماكينات تعمل بالمخلفات البلاستيكية والمعدنية، لتأمين الطعام والشراب لحيوانات الشوارع، في أحد أقضية ولاية أفيون قره حصار.

ونصبت الوزارة 10 ماكينات في أنحاء متفرفة من قضاء صندقلي بالولاية الواقعة غربي تركيا، وتستعد لزيادة العدد في الأيام المقبلة.

وقال رئيس بلدية صندقلي، مصطفى تشول، في تصريح صحفي، إن البلدية تسعى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، في كافة المجالات، بما فيها مساعدة حيوانات الشوارع.

وأوضح أن الماكينات تعمل من خلال العبوات البلاستيكية والمعدنية الفارغة، حيث توجد فتحة مخصصة لرميها داخل هذه الأجهزة، في خطوة تسهم في إعادة تدوير المخلفات أيضاً.

وعند رمي العبوات فيها، تقوم الأجهزة بإفراغ أطعمة ومياه للحيوانات.