البريطانيون الأكثر تسوقاً عبر الانترنت عالمياً.. فمن يتصدر الساحة لدى العرب؟

احتل البريطانيون المرتبة الأولى عالمياً في التسوق عبر الإنترنت، بواقع 5900 دولار للفرد العام 2016، متفوقين بذلك على نظرائهم النرويجيين والذين بلغت حصة الفرد منهم 5400 دولار في العام.









فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بحسب مؤسسة The UK Cards Association ، بواقع 4500 دولار للفرد، تليها أستراليا في المرتبة الرابعه بمبلغ وقدره 4000 دولار.

لكن ماذا عن منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي؟









أما بالنسبة لدول العالم العربي، وجدنا تصدر الكويت دول المنطقة بنسبة المتسوقين عبر الإنترنت لتصل حوالي 92% أي حوالي 2.4 مليون شخص العام 2016.

تليها الإمارات بنسبة 83%، ثم السعودية بنسبة 61%، وأخيراً مصر والتي رغم أنها تحتل المرتبة الأولى في عدد المتسوقين بحوالي 15 مليون شخص إلا أن نسبتهم إلى مجموع السكان لا تتجاوز 37%.

وفي حين أنفق البريطانيون معظهم الأموال إلتكرونياً على شراء تذاكر الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، احتلت تذاكر الطيران المرتبة الأولى بالعالم العربي باعتبارها أكثر المنتجات المشتراة عبر الإنترنت، ثم حجوزات الفنادق والرحلات السياحية، ثم الحفلات والعروض الفنية، تليها الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة وأجهزة الحاسب الشخصي.

وجاء متجر "سوق" الذي اشترته أمازون مؤخراً في المرتبة الأولى كأكبر متجر إلكتروني يشتري منه المستهلكون في الكويت ومصر والسعودية، فيما احتل أمازون المرتبة الأولى بالإمارات العربية المتحدة.